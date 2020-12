La Ville d'Ottawa surveille les centres commerciaux de plus en plus bondés

Les responsables municipaux indiquent qu'ils continueront de surveiller de près les centres commerciaux d'Ottawa de plus en plus bondés pour s'assurer que les clients suivent les protocoles de la santé publique.

Les agents responsables de l'application des règlements municipaux vont patrouiller dans les centres commerciaux et les magasins à grande surface , a déclaré un porte-parole de la Ville dans un communiqué jeudi. Ils seront également disponibles pour répondre à tous genres de plaintes.

On rappelle aux clients de respecter la distanciation physique et de s'assurer que leurs masques sont portés correctement , peut-on lire dans le communiqué.

Il est également rappelé aux propriétaires d'entreprise de suivre les protocoles visant à ralentir la propagation de la COVID-19.

À l'approche de la saison du magasinage du temps des Fêtes, nous encourageons les propriétaires d'entreprise à revoir leurs pratiques actuelles et à apporter les changements nécessaires pour s'assurer qu'ils créent une expérience de magasinage plus sécuritaire , a déclaré un porte-parole de Santé publique Ottawa (SPO) par courriel.

Des milliers d'acheteurs ont envahi les centres commerciaux pour le Vendredi fou. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les consommateurs ont envahi les principaux centres commerciaux d'Ottawa la fin de semaine dernière, à la recherche d'offres pour le Vendredi fou, et cet achalandage devrait continuer jusqu'au lendemain de Noël.

Nous avons constaté un achalandage important lors du Vendredi fou, et même quelques jours avant cela. Je pense que les gens essaient de se débarrasser de leurs achats de Noël , a déclaré Brian O'Hoski, directeur général du Centre Rideau.

Le Centre Rideau et le Centre commercial Saint-Laurent ont embauché des agents de sécurité supplémentaires pour appliquer les règles entourant le port du masque et ont affiché, un peu partout, les règles et règlements en lien avec les mesures sanitaires pour prévenir la propagation de la COVID-19.

De plus en plus de panneaux indiquent aux acheteurs dans quelle direction circuler et où se tenir pour faire la file en attendant de pouvoir entrer dans les magasins les plus fréquentés.

Il y a des marques au plancher à l'extérieur de chaque magasin et des files de débordement pour certains de ces magasins les plus achalandés , a déclaré Kristina Sparkes, coordonnatrice du marketing au centre commercial Saint-Laurent. Nous demandons également aux gens d'utiliser un peu de courtoisie et de bon sens.

M.O'Hoski et Mme Sparkes recommandent aux clients de visiter leurs centres commerciaux pendant les heures les moins achalandées pour éviter les foules et les longues attentes.

Avec les informations de Sarah Kester