Aucun vaccin ne serait autorisé au Royaume-Uni s'il ne respectait pas les normes de sécurité, de qualité et d'efficacité , a déclaré dans un communiqué l'Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé ( MHRAAgence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé ).

Tout vaccin fait l'objet de solides essais cliniques conformes aux normes internationales , a-t-elle ajouté. L'immunologue Anthony Fauci, membre de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le nouveau coronavirus, avait estimé jeudi que la MHRAAgence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé avait précipité cette approbation , survenue mardi, avant de s'excuser.

J'ai une grande confiance dans ce que fait le Royaume-Uni, tant sur le plan scientifique que sur le plan de la réglementation , a déclaré sur la BBC le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses.

Notre processus prend plus de temps qu'au Royaume-Uni. C'est juste la réalité , a-t-il ajouté, jurant ne pas avoir voulu sous-entendre qu'il y avait un manque de sérieux, même si c'est ce qui en est ressorti .

Si vous êtes un régulateur sanitaire un peu en retard, qu'est-ce que vous dites pour justifier votre retard? Des choses comme celles que nous avons entendues, peut-être , avait répondu mercredi aux premières critiques Jonathan Van Tam, médecin-chef adjoint pour l'Angleterre.

June Raine, directrice de la MHRAAgence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé , avait aussi précédemment défendu ses équipes, affirmant qu'elles avaient travaillé de la manière la plus rigoureuse sur ce vaccin, sans négliger aucun aspect .

L'Agence britannique du médicament a expliqué sa rapidité par le fait qu'elle avait lancé un examen continu des données fournies par Pfizer et BioNTech au fur et à mesure des essais sur l'homme, plutôt que d'attendre que toutes les données soient compilées à la fin.

Européens et Américains attendent ce mois-ci la réponse de leurs agences sanitaires respectives sur l'approbation du vaccin de Pfizer/BioNTech.

En attendant, le Royaume-Uni prévoit de commencer la semaine prochaine l'injection de 800 000 premières doses, donnant la priorité aux résidents de maisons de retraite.