La Première Nation Tsleil-Waututh carbure à l’énergie solaire

La Première Nation Tsleil-Waututh, située à North Vancouver, a dévoilé ses nouveaux panneaux solaires jeudi. L’installation photovoltaïque montée au sol serait la plus importante du genre dans le Grand Vancouver. Elle servira à alimenter en énergie les bureaux administratifs de la Nation et son centre de santé.

Réalisée au coût de 600 000 $, l’initiative a été lancée en août. Un tiers des fonds ont été fournis par des organismes à but non lucratif et les gouvernements fédéral et provincial. La Nation Tsleil-Waututh a financé le reste, indique Dennis Thomas-Whonoak, directeur principal du développement des affaires de la Première Nation, par courriel.

En tant que nation, nous travaillons à devenir de plus en plus dépendants des énergies vertes renouvelables , affirme-t-il, soulignant que cette infrastructure évitera l’émission de gaz à effet de serre.

M. Thomas-Whonoak estime qu’elle permettra aussi à la communauté d’économiser près de 30 000 $ par an, et devrait donc se rentabiliser avec le temps.

Les panneaux solaires devraient d’ailleurs fonctionner à longueur d’année, et ce, malgré les hivers pluvieux de la côte ouest. Les panneaux solaires sont tout de même efficaces par temps gris , affirme le directeur. Cependant, la production maximale viendra du temps plus ensoleillé.

À long terme, la Nation Tsleil-Waututh vise à créer autant d’énergie sur la réserve qu’elle n’en consomme.