Les services de consommation supervisée verront le jour coûte que coûte

Malgré les inquiétudes manifestées par des propriétaires d'immeubles de la rue Saint-Vallier Est, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la coopérative SABSA n'en démordent pas : les services de consommation supervisée (SCS) verront le jour à Québec au nom de la dignité et de la santé publique.

Environ 80 personnes ont assisté à une rencontre d'information tenue en ligne, jeudi soir, au sujet de l'implantation prochaine des SCS au 60, rue Saint-Vallier Est, dans le quartier Saint-Roch.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux et son partenaire SABSA ont précisé d'emblée qu'ils souhaitaient une mise en service du site dès la fin de février dans les actuels locaux de la coopérative de solidarité.

Tour à tour, les responsables du projet ont vanté les mérites des SCS partout où ils ont été implantés au Canada. On a essentiellement répété des arguments avancés depuis près d'une décennie par le milieu communautaire et les organismes travaillant avec des utilisateurs de drogue par injection ou inhalation.

Prévention des surdoses, milieu d'injection stérile et sécuritaire, soins de première ligne, accompagnement par des pairs aidants; les avantages surpassent selon eux les inconvénients. Toujours en se basant sur les expériences mises en place ailleurs au pays, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux et SABSA n'anticipent aucune problématique particulière comme le flânage, une augmentation de la criminalité ou de la vente de drogue dans le secteur.

On assure tout de même qu'un comité de bon voisinage sera formé, tout comme un comité de suivi auprès des organismes communautaires et du Service de police de la Ville de Québec, lequel appuie le projet de SCS.

Claudine Lemay, directrice adjointe à la Direction santé mentale et dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Il est temps

Si les arguments sont les mêmes et de plus en plus appuyés par la littérature scientifique , a-t-on fait valoir jeudi, le sentiment d'urgence d'avoir des SCS à Québec, lui, a augmenté. La capitale est l'une des rares grandes villes au pays à ne pas avoir une telle installation.

Claudine Lemay, directrice adjointe des programmes de santé mentale et dépendances au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , a martelé qu'il fallait offrir les services le plus rapidement possible . Je réitère la nécessité, la pertinence [des SCS]. Les gens ont droit à la santé , a-t-elle déclaré.

Le choix de SABSA, lors d'un appel de projets lancé au printemps, s'explique d'ailleurs en bonne partie par ce besoin de faire vite. Chiffres à l'appui, on a rappelé que 23 décès par surdose surviennent chaque année depuis 10 ans à Québec.

Il a été jugé qu'il y avait une acceptabilité sociale acceptable qui permettait d'aller de l'avant. Claudine Lemay, directrice adjointe à la Direction santé mentale et dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Une responsable du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a soulevé qu' aucun décès par surdose n'était survenu dans un SCS à travers le pays, notamment grâce à la présence de personnel de soin prêt à intervenir en cas de surconsommation.

Autre facteur à considérer, la pandémie de COVID-19 a modifié le portrait de la consommation, évoque-t-on au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Notamment parce que l'approvisionnement en drogue est rendu plus difficile par la fermeture des frontières.

Les consommateurs se tournent vers d'autres produits auxquels ils sont moins habitués . On remarque aussi de plus en plus de cas de drogues contaminées par l'utilisation de produits de coupe. Le fait d'avoir un SCS permet de contrôler la consommation et d'intervenir en cas de surdose , a souligné une médecin du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . On espère également pouvoir tester les drogues apportées par les consommateurs.

En 2018, un mouvement de contestation s'était affiché contre le projet de SCS sous les bretelles de l'autoroute Dufferin-Montmorency. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Des propriétaires inquiets

Après l'annonce d'un site sous les bretelles de l'autoroute Dufferin-Montmorency, en 2018, commerçants et propriétaires d'immeubles avaient manifesté leur désaccord avec le choix du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Pour des raisons diverses, le lieu a été abandonné et le projet retardé.

Nouveau site, mêmes inquiétudes.

Rainier Speth possède le 65 Saint-Vallier Est. Le bâtiment compte 56 logements et est situé directement en face de la coopérative SABSA, où seront installés les SCS.

M. Speth a dénoncé jeudi le choix d'emplacement, craignant les attroupements près de son immeuble et les rencontres impromptues entre ses locataires et les utilisateurs de drogue qui se rendront aux SCS. Je ne comprends pas pourquoi on implante un SCS dans ce secteur-là, qui est en renouveau , a-t-il dit.

Ça me fait beaucoup de peine de voir cette implantation-là. Rainier Speth, propriétaire d'immeuble

Le propriétaire immobilier préfèrerait que les SCS soient annexés aux futurs locaux de la clinique de santé de SABSA, qui déménagera en janvier sur la rue de la Couronne, davantage au nord du quartier Saint-Roch.

Même son de cloche du côté de Catherine Bowen, copropriétaire du 77 Saint-Vallier Est. Cette dernière a déploré la cohabitation parfois difficile avec les personnes qui fréquentent actuellement la clinique SABSA. Il s'agit pour la plupart de personnes marginalisées, désaffiliées du réseau traditionnel de la santé. Une partie d'entre elles sont des utilisateurs de drogue par injection ou inhalation ciblées par le projet.

Mme Bowen croit que les SCS seront ultimement mauvaises pour les affaires. Elle craint que les locataires long terme et court terme ne souhaiteront plus s'installer en face de ce futur centre , a-t-elle dit.

Contrairement à ces propriétaires, des résidents ont donné leur appui au projet, exprimant que les utilisateurs de drogue étaient déjà dans le quartier. Plusieurs ont salué le fait de pouvoir leur offrir un lieu sécuritaire et fermé pour consommer, plutôt qu'ils aient recours à des lieux publics.

Accompagnement

Les responsables du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux et de SABSA ont dit entendre et comprendre les préoccupations soulevées. Toutefois, l'heure ne semble plus aux débats. Peu importe, le projet va de l'avant , a tranché Amélie Bédard, directrice générale de SABSA, en entrevue après la rencontre.

Ça fait quand même dix ans que ça se discute, ce projet-là. Il y a eu beaucoup de consultations , a-t-elle ajouté. Elle soutient que plusieurs craintes avancées en 2018 ont été prises en considération. Plusieurs souhaitaient notamment que les SCS se rapprochent du quartier Saint-Sauveur, ce que permet le site de la rue Saint-Vallier Est.

Mme Bédard croit qu'il n'y a pas de lieu parfait, ni d'endroit où il n'y aura aucune contestation. Mais à la lumière des données disponibles, il semble clair que la clientèle visée se trouve majoritairement dans les quartiers centraux. On va continuer le dialogue. On est en mode ouverture, recherche de solutions et on va continuer d'être à l'écoute , promet-elle aux personnes inquiètes.

Le CIUSSS s'engage également à mesurer les effets des SCS sur la population, tant pour l'utilisateur de drogue que le simple résident.