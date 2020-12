Une école de Toronto ferme après une éclosion de COVID-19

La santé publique de Toronto a décidé de fermer jusqu’au 10 décembre l’École Thorncliffe Park, située à East York, dans le nord-est de la Ville Reine, quelques jours après un dépistage massif qui a révélé 26 cas positifs parmi les élèves et le personnel.

Dans une lettre envoyée jeudi aux parents, aux tuteurs et au personnel de l’établissement, la Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste en chef de Toronto indique que cette mesure résulte d’une enquête sur une éclosion de COVID-19 en cours.

18 élèves et un membre du personnel ont été déclarés positifs lundi. Le total s'élève désormais à 26 cas (24 élèves et 2 membres du personnel), faisant de Thorncliffe Park l'école la plus touchée de Toronto.

Toutes ces personnes ont été avisées de se placer en quarantaine.

Les autres élèves et membres du personnel sont invités à surveiller l’apparition d’éventuels symptômes.

L’école demeurait ouverte depuis lundi, mais les élèves de 14 classes avaient été placés en confinement à la maison et poursuivaient leurs cours en ligne.

La fermeture intervient après que trois des 30 membres du personnel de l'école ont refusé de travailler jeudi en raison du grand nombre d'infections dans l'établissement élémentaire.

Ce ne sont pas les premiers enseignants à protester d'une telle manière à Toronto à cause de la COVID-19 : début novembre, plusieurs membres du personnel ont refusé de travailler dans l'école élémentaire Glamorgan en proie à une éclosion.

4 % de l'école déclarés positifs

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé la semaine dernière qu'il introduisait le dépistage volontaire pour les étudiants asymptomatiques, les professeurs et le personnel des écoles des régions où les taux d'infection sont élevés.

Selon une lettre envoyée par le directeur de Thorncliffe Park, 4 % de l'école ont été déclarés positifs pour le virus. Le taux de positivité des tests dans l'ensemble de la communauté de Thorncliffe Park est de 16 %.

L'École Thorncliffe Park rejoint 6 autres écoles actuellement fermées pour des raisons similaires.

Au total, 755 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 15,6 % des écoles de la province.