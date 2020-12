Prior vise l'équilibre entre productivité et appel de la montagne pour ses employés

En 30 ans d’exploitation, la compagnie Prior de Whistler a réussi à trouver le fragile équilibre entre productivité et style de vie sain pour son équipe. Les six employés de l’atelier fabriquent à la main des skis et des planches à neige vendus en ligne, au Canada et à l’étranger.

Au départ, en 1989, Chris Prior fabriquait des surfs et des planches à voile dans son garage de North Vancouver. Il a délaissé la mer pour les montagnes et s'est intéressé aux planches à neige et aux skis.

Dominic Morin a pris la relève comme chef d’atelier à la mort du fondateur en 2017. Il explique que lorsque Chris Prior a commencé à concevoir des planches à neige, il disait que c’était comme faire des surfs pour un océan gelé.

L’héritage de Chirs Prior, c’est une énergie! Quand on est capable de conserver ce côté style de vie, ça fait qu’on met tout notre cœur dans le produit. Dominic Morin, chef d'atelier chez Prior

Les employés de Prior fabriquent à la main des skis et des planches à neige. Photo : Radio-Canada / Frédéric Gagnon

Dominic Morin se fait un devoir de préserver la philosophie implantée par le fondateur de l'entreprise, un heureux mélange de savoir-faire, de souci du détail, mais aussi de temps libre pour nourrir sa passion du plein air et profiter des montagnes environnantes.

Le plus beau cadeau qu’il nous a donné, c’est ce style de vie qu’on est capable de préserver à travers les années , raconte Dominic Morin ému en parlant de son ami.

Dominic Morin, chef d’atelier chez Prior, insiste sur l’équilibre entre le travail bien fait et un mode de vie sain. Photo : Radio-Canada / Julie Carpentier

La loi du 20 centimètres

Situé dans un cadre féerique entouré de montagnes, le petit atelier du quartier industriel Function Junction, bourdonne d’activité. Chaque employé s’active à sa station de travail. L’ouvrage est minutieux et exige beaucoup de précision. L'objectif c’est de faire des planches parfaites, sans rejet , dit Dominique Morin.

On a l'œil, on est capable de voir les défauts, on est capable d’être sûr de la qualité de notre produit. Ça, c'est 30 ans d’atelier! Dominic Morin, chef d'atelier, Prior

Mais parfois, l’appel de la poudreuse est plus fort que tout. La loi du 20 centimètres, inscrite dans la culture de l'entreprise, est un autre héritage de Chris Prior.

Quand il neige 20 cm, tu ne peux pas rentrer, l’atelier est fermé le matin, il faut que tu rentres à une heure [13 h] , dit le chef d'atelier avec un large sourire. Et tous les employés se dirigent vers la montagne pour dévaler les pistes.

L’atelier ferme ses portes quand il tombe plus de 20 centimètres de neige pour permettre aux employés d’aller dévaler les pistes. Photo : fournie par Prior

Tout est une question d’équilibre

Selon Dominic Morin, son vrai travail consiste à permettre aux skieurs et aux planchistes d’atteindre, grâce à un équipement haut de gamme, un point d’équilibre dans la neige. Il ressent un sentiment de victoire quand les clients s’exclament et disent qu’ils ont eu la meilleure descente de leur vie en arrivant en bas de la piste.

Ce fragile équilibre, il le souhaite aussi pour ses employés à qui il remet chaque année, une veste ou un chandail qui arbore le logo de la compagnie, dans le but de développer un sentiment d’appartenance envers l'équipe Prior.