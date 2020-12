Les politiques qui fonctionnent dans le Sud ne fonctionnent pas toujours dans le Nord. Une lentille du Nord peut servir à rappeler que l'Ontario est composé de nombreuses régions uniques aux réalités différentes et peut avoir le potentiel de remodeler la politique dans et pour le Nord de l'Ontario , estime la Dre Heather Hall dans un commentaire de l' IPNL’Institut des Politiques du Nord publié cette semaine.

Mais qu’est-ce qu’une lentille d'analyse politique? C’est essentiellement un mot sophistiqué pour une liste de questions , résume le président de l’ IPNL’Institut des Politiques du Nord , Charles Cirtwill. Par exemple, quel impact une politique donnée risque-t-elle d’avoir sur la population francophone en milieu rural?

Pour comprendre la portée d’une lentille Nord, le président donne également l’exemple d’une taxe sur l’essence qui serait investie dans le transport collectif en fonction du nombre d'habitants par région.

L’argent qui en découle ne peut pas être dépensé de la même manière partout. [...] Il doit y avoir une conversation sur le fait que pour desservir un même nombre de personnes en transport en commun, ça coûte plus cher à Timmins ou à Moonbeam qu’à Toronto.

Pour s’assurer qu’une lentille politique ne devienne pas un autre outil politique avec des résultats décevants , l’ IPNL’Institut des Politiques du Nord s’est intéressée à plusieurs lentilles politiques en vigueur au pays et à l'international.

L’une des recommandations de cette étude sort du lot, selon Charles Cirtwill : la lentille doit avoir une autorité législative forçant son application. Sinon, elle devient une pratique suggérée, ou un simple exercice de case à cocher au sein du gouvernement, selon lui.

L’exercice devra également prendre racine dans la communauté qu'il dessert. Pour être efficace, il doit être élaboré et appliqué en concertation avec un large éventail d’intervenants communautaires clés du Nord de l’Ontario .

Quelques recommandations de l’Institut des politiques du Nord

Une lentille politique nécessite un « chien de garde »

Une lentille politique nécessite un chien de garde officiel chargé de surveiller et d'évaluer la qualité de son application et de sa mise en œuvre, selon l’ IPNL’Institut des Politiques du Nord . Cela veillera à ce que la lentille politique soit appliquée de manière cohérente et efficace.

Une lentille politique devrait être « vue en action »