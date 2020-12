COVID-19 : 694 nouveaux cas et 12 morts de plus en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a enregistré 694 nouveaux cas de COVID-19 et 12 morts de plus liés durant les dernières 24 heures.

La grande majorité des nouveaux cas sont répartis entre les régies de la santé du Fraser et de Vancouver Coastal, qui recensent respectivement 465 et 114 cas de plus.

Parmi les 9103 cas actifs, 325 personnes sont hospitalisées, dont 80 aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie en point de presse jeudi.

On signale trois nouveaux foyers de contamination dans le système de santé de la province, de sorte que 64 établissements sont présentement touchés, dont 56 centres de soins longue durée.

On compte désormais 35 422 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la province, et 481 personnes ont succombé à la maladie.

Plus de détails à venir