Une récolte en ligne de 127 306 $ pour La guignolée des médias

Évidemment, en raison de la pandémie de COVID-19, les dons ne pouvaient être recueillis aux coins des rues durant toute la journée comme par le passé.

La performance de cette nouvelle formule est quand même notable, puisque plus de 55 % du montant de l'année dernière a été amassé. Au total, en 2019, la récolte avait atteint 230 957 $.

Le montant de 2020 devrait d'ailleurs continuer à grimper alors qu'il sera possible de donner en ligne au guignolee.ca  (Nouvelle fenêtre) jusqu'au 24 décembre. Les denrées non périssables et les dons en argent pourront également être déposés jusqu'à Noël dans les pharmacies Jean Coutu, les Supermarchés Provigo et Maxi ainsi que dans les bureaux de Via Capitale.

Les dons recueillis lors de cette grande journée de solidarité seront remis aux différentes soupes populaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces organismes comptent sur la générosité de tous pour combler la demande sans cesse grandissante.