L’Autorité de la santé de la Saskatchewan redouble ses efforts pour combattre la COVID-19

Cette décision arrive à la suite de la forte augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la province. Les autorités sanitaires espèrent ainsi être capables de faire face à la hausse de patients prévue dans les deux prochaines semaines.

D’ici la mi-décembre, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan souhaite avoir 64 lits de plus dans ses unités de soins intensifs. Cela équivaut à une hausse de 28 % des lits de soins intensifs qui se trouvent présentement à Regina et à Saskatoon combinées.

Également, toujours d’ici la mi-décembre, 250 lits seront ajoutés pour accueillir les patients devant se faire hospitaliser en raison de la COVID-19. Ce nombre équivaut à l’ensemble des lits de l’Hôpital régional Cypress de Swift Current et de l’Hôpital Victoria de Prince Albert réunis.

De plus, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan souhaite pouvoir retracer les contacts de 560 cas de COVID-19 de plus par jour.

Finalement, le bassin de personnel supplémentaire sera quant à lui renforcé afin de pouvoir pallier aux employés devant se mettre en isolement.

Un ralentissement des services de santé sera nécessaire

Pour parvenir à ces objectifs, différents services seront ralentis pour permettre le redéploiement de l’équivalent de 600 employés à temps plein.

La SHA espère ainsi éviter une réduction des services à travers tout le système de santé de la province. Elle préfère donc y aller avec une approche ciblée pour minimiser l’impact sur les patients.

Malgré tout, certains services seront affectés dans les prochains jours. Parmi ceux-ci, on retrouve les chirurgies non urgentes, les procédures d’endoscopie et de cystoscopie, les programmes pour les femmes et les enfants, les diagnostics et thérapies, les soins ambulatoires, la nutrition, la réhabilitation et les services à domicile.

La SHA rappelle toutefois que ces différents services restent disponibles, ils ne seront que ralentis.

Certains services et programmes devront cependant être temporairement mis à l’arrêt : les programmes dentaires, les programmes de thérapie et de réadaptation ainsi que les programmes de vie active.