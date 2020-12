L’Alberta rapporte 1854 nouveaux cas de COVID-19, un nombre jamais atteint

Au cours des dernières 24 heures, l’Alberta a enregistré 1854 nouveaux cas de COVID-19. C’est 121 cas de plus que le précédent record, établi lundi.

Le taux de positivité, c’est-à-dire le nombre de personnes déclarées positives par rapport au nombre de tests effectués, atteint lui aussi un niveau jamais égalé avec 9,5 %.

Par ailleurs, le nombre d'hospitalisations continue d’augmenter. En une journée, sept hospitalisations supplémentaires ont été enregistrées. Il y a actuellement 511 personnes hospitalisées dans la province, dont 97 aux soins intensifs.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a convenu que ces chiffres étaient très inquiétants .

Le nombre de cas actifs dans la province s’élève à 17 743, dont 8331 dans la zone d’Edmonton et 6445 dans la zone de Calgary.

Les zones rurales elles aussi touchées

Même si ces deux zones représentent la vaste majorité des cas actifs, la Dre Hinshaw a souligné que le virus se propageait actuellement partout dans la province, notamment dans de nombreuses communautés rurales.

Elle a invité leurs habitants à respecter les gestes barrière, car il suffit d’un cas dans une communauté pour entraîner la propagation du virus , a-t-elle rappelé.

La COVID-19 ne se soucie pas de l’endroit où vous vivez ou de votre code postal. Dre Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta

Enfin, 14 décès supplémentaires sont à déplorer. Depuis le début de la pandémie, 575 personnes sont décédées des suites de la maladie dans la province.