Le risque d'attraper la COVID-19 en tentant de la fuir

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a confirmé cette semaine qu'un travailleur de retour de Fort McMurray a été déclaré positif à la COVID-19 et qu’il était possiblement contagieux quand il a pris l’avion samedi dernier. Cette situation inquiète tant les travailleurs acadiens qui fuient l'Alberta que les résidents du Nouveau-Brunswick.

Les Néo-Brunswickois qui gagnent leur vie en Alberta ont été nombreux à vouloir revenir à la maison au plus vite pour éviter de contracter la COVID-19. Cette province de l’Ouest canadien est l'une des plus touchées par la pandémie au pays avec 17 144 cas actifs selon le bilan de jeudi.

Le voyage de retour, à travers différents aéroports, peut en revanche s’annoncer tout aussi risqué. Les gouvernements signalent régulièrement des expositions potentielles au virus dans les avions, et il faut compter plusieurs escales pour se rendre à destination.

Quand que je quitte le site, je prends l'avion de la compagnie pour me rendre à Edmonton, puis à Edmonton, il faut que je me rende à Moncton. Bien souvent, il faut que je passe par Toronto ou Montréal, puis les cas sont assez sévères par là , expose Benoît Landry, un travailleur acadien en Alberta.

L'explosion de cas de COVID-19 en Alberta inquiète Benoît Landry. Photo : Radio-Canada

Jeudi, Montréal et Toronto signalaient respectivement 373 et 396 nouveaux cas de COVID-19. À titre comparatif, la province du Nouveau-Brunswick, un peu moins populeuse que ces métropoles, a enregistré 520 cas depuis le début de la pandémie.

Face au risque que représente un voyage en avion dans le contexte actuel, le travailleur Luc David a préféré limiter au maximum ses interactions. C'est avec son véhicule qu'il a effectué le voyage de Fort McMurray vers Pigeon Hill, dans la Péninsule acadienne.

Craintes des citoyens

Le retour de travailleurs au Nouveau-Brunswick préoccupe plusieurs citoyens dans le contexte où le nombre de cas de COVID-19 explose ailleurs au pays.

Le gouvernement impose une quatorzaine à tous ceux qui entrent dans la province, mais on craint un relâchement alors que les fêtes de famille approchent.

Ça en prend quelques-uns, qui, pour des raisons personnelles, décident de ne pas suivre ce 14 jours-là , s’inquiète un enseignant à la retraite, Alain Landry.

Même s’il dit avoir de l’estime pour ces travailleurs, il reste néanmoins préoccupé.

Dans le pire des scénarios, c'est qu'à un moment donné, ça devienne communautaire , ajoute-t-il.

Surveillance accrue

Luc David, qui s'isole à l'heure actuelle dans son chalet, a toutefois pu constater que les autorités sont sérieuses. Peu de temps après son retour dans la Péninsule acadienne, il a même eu droit à la visite d'un policier.

Depuis son retour, il reçoit aussi régulièrement un appel du gouvernement.

Le lundi, le mardi, le mercredi. À tous les jours, il y a quelque chose d’automatisé. Ça me demande comment je me sens et si j’ai la COVID.

Luc David a roulé près de 5000 km pour se rendre à Pigeon Hill, au Nouveau-Brunswick (archives) Photo : Gracieuseté

Le premier ministre Blaine Higgs a d'ailleurs admis jeudi qu'il avait demandé aux autorités de sévir. Plus de 2500 sites ont fait l'objet de vérifications en novembre.

Je suis très favorable à ce que nous surveillions davantage le respect des règles. Et j'ai demandé à nos officiers qu'ils soient plus sévères , déclare-t-il.

Luc David dit qu’il se soumettra aussi à deux tests de dépistage volontaire.

La santé publique suggère normalement aux travailleurs qui reviennent dans la province d’effectuer un test au dixième jour d’isolement.

D'après les informations de François Vigneault