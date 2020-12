Crainte d’un exode de cerveaux au Campus Saint-Jean

L'automne dernier, le Campus Saint-Jean a coupé 77 de ses 410 cours en raison des compressions imposées à l’Université de l’Alberta, à laquelle il est rattaché.

Tous les cours de science politique sud-américaine du professeur Pascal Lupien ont été annulés. Donc cette année, j’enseigne des cours de politique canadienne, qui n’est pas du tout ma spécialité , laisse-t-il tomber.

Après des mois d’inquiétudes sur les compressions budgétaires et un possible déménagement du Campus Saint-Jean, il a décidé de regarder ailleurs. Bien que l’Université de l’Alberta ait écarté un tel scénario, Pascal Lupien a finalement accepté un poste à l’Université Brock, à Saint-Catharines, en Ontario.

Cela ne faisait pourtant que deux ans et demi qu’il enseignait au Campus Saint-Jean, une université qu’il adore.

En tant que jeunes professeurs, il faut quand même qu'on pense à notre avenir, mais il y a aussi le fait que ça devient intenable , affirme Pascal Lupien.

On est ici aussi pour promouvoir, pour faire vivre la culture franco-albertaine. Ça devient presque impossible de faire ces choses-là lorsque l'on est toujours menacés.

Il croit que toutes les universités albertaines souffriront de cet exode de cerveaux, mais le Campus Saint-Jean sera d’autant plus pénalisé que les professeurs francophones sont plus rares en Alberta. Les étudiants vont avoir moins de choix, moins d'expertise , croit-il.

Pascal Lupien ne blâme pas le Campus Saint-Jean cependant. Je pense que notre doyen M. Mocquais a fait tout ce qu’il pouvait faire. Il est très dédié au Campus Saint-Jean , affirme-t-il. Le problème, c'est que le gouvernement provincial ne comprend pas et ne valorise pas le rôle des universités dans notre société.

Des enseignants dans le noir

La chargée de cours Jenny Osorio a quant à elle dû accepter des cours dans d’autres universités canadiennes, puisqu’elle ne sait toujours pas si elle va enseigner au CSJ en janvier. L’instabilité de la situation l’a poussée à revenir s’installer à Montréal.

Elle ne sait pas si elle reviendra au Campus Saint-Jean lorsque les cours reprendront en personne, désillusionnée par ce qu’elle qualifie de manque de communication de la direction du CSJCampus Saint-Jean .

Cet exode de cerveaux, c’est une manière de montrer que nous aussi, on a de l’amour-propre et qu’il faut penser aussi à notre bien-être et notre stabilité.

Jenny Osorio, chargée de cours au Campus Saint-Jean