Revoir ses choix de vie en période de pandémie

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, de plus en plus de couples se renseignent sur le processus de séparation et de divorce et le télétravail s’est généralisé. La période pousse bien des gens à reconsidérer leur choix de vie.

Pour Sylvie Allouche, coach de vie à Vancouver, se poser des questions sur ce qui compte dans sa vie, c’est une bonne étape pour commencer à envisager un changement de carrière.

Il y a 20 ans, Sylvie Allouche a changé de carrière pour devenir coach de vie. Photo : Stephanie Lamy

On commence en se posant la question, qu’est-ce que je veux vraiment pour moi , comme ça, on met de la conscience là-dessus et ça nous motive également. Sylvie Allouche, coach de vie, Vancouver

Elle a d’ailleurs elle-même quitté son emploi en choisissant de se lancer dans des services de développement personnel. J’ai commencé ma carrière comme ingénieure commerciale et c’est en voyant une annonce pour une formation de coach de vie que ça a fait tilt , confie Sylvie Allouche qui travaille dans ce domaine depuis 20 ans.

Des expertises sans ordre professionnel dans bien des cas

Une recherche sur Internet sur les services en développement personnel offre une multitude de choix avec pour chacun, des références à des techniques qui ne sont pas encadrées par un ordre professionnel reconnu par la province.

La Colombie-Britannique est cependant une province où tout ce qui touche au bien-être, que ce soit sur le plan physique ou mental, attire beaucoup de gens.

Lise Wearing a sa propre pratique pour aider les gens à apprivoiser leurs émotions négatives au moyen d’une technique, développée par l’américain Robert G. Smith, la Faster Emotionally Focused Transformation (ou Transformation Rapide Centrée sur les Émotions).

Lise Wearing s’est lancée dans l’offre de services de bien-être lorsque des soucis de santé l’ont poussée à quitter son emploi d’enseignante. Photo : Lise Wearing

Lise Wearing qui n’est pas psychologue s’appuie avant tout sur sa propre expérience et des résultats qu’elle a obtenus sur elle-même avec cette technique : « ma vie est à un endroit où je ne la verrais pas autrement ». Elle a été enseignante avant de devoir s’arrêter il y a 10 ans, pour des raisons de santé.

Des ateliers pour aider à visualiser ses objectifs de vie

Il existe des méthodes simples et très accessibles pour mieux orienter sa vie vers ses objectifs. C’est le cas du tableau de visualisation appelé vision board en anglais. Il s'agit d'un support qui synthétise les objectifs de la personne qui le crée, facilitant ainsi leur concrétisation.

L’organisme Réseau-Femmes Colombie-Britannique propose d’ailleurs un atelier, tableau de visualisation, à ses membres, le dimanche 6 décembre avec le regroupement de Coquitlam.