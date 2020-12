La grotte du lac Lamothe fascine... un peu trop

La compagnie a constaté du vandalisme et retrouvé des déchets et même des traces de feux à l'intérieur du tunnel creusé par la papetière Price Brothers en 1950. Pour prévenir les accidents, elle a donc installé des panneaux signalant les dangers.

L'entreprise indique que l'accès est interdit sur sa propriété privée. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Les graffitis se sont multipliés sur les parois de la grotte cette année. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

On n'a pas mis de clôture et on n'a pas empêché l'accès à la grotte. Par contre, c'est un endroit glissant. Il y a des risques de chute. Il y a des plans d'eau, donc des risques de noyade. C'est un espace clos avec risque d'asphyxie. Et à l'intérieur de la grotte, il peut y avoir des chutes de roches , explique le directeur d'Hydro-Saguenay chez Résolu, Éric Tremblay.

C'est par l'ancienne sortie d'eau du tunnel de dérivation qu'on peut accéder à la grotte. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

La compagnie nous a permis de visiter le souterrain en portant de l'équipement de protection. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Les visiteurs peuvent donc s'y rendre à leurs risques et périls. Le port d'équipement de protection est toutefois fortement recommandé. De l'aveu même du directeur, le cachet bien spécial de la caverne a de quoi fasciner.

On n'en voit pas beaucoup de grottes. C'est mystérieux. On ne sait pas ce qu'on va retrouver au bout. On s'imagine toutes sortes d'histoires à cause des films d'horreur. Éric Tremblay, directeur d'Hydro-Saguenay

La noirceur s'installe dans le tunnel après une dizaine de mètres. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

En raison de la chute lente et continue de gouttes d'eau, des stalagmites de glace se forment dans cette cavité souterraine. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

En hiver, des dizaines de stalagmites de glace se dressent dans la grotte en raison du froid. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

En hiver, les stalactites de glace qui émergent de la voûte et les stalagmites de glace qui poussent sur le sol ajoutent au caractère déjà unique des lieux. Elles se forment grâce aux petites infiltrations d'eau dans la parois rocheuse.

La voûte du souterrain est givrée à l'entrée. De nombreuses stalactites glacées parsèment la voûte de la grotte. La cavité aménagée dans la colline s'étend sur 300 mètres. Plus la saison froide progresse, plus les stalagmites de glace grandissent. Des cristaux de glace et des dépôts de minéraux recouvrent les parois de la cavité. Dans la première partie du tunnel, le plafond de la grotte est givré et le plancher est glacé. L'entrée du tunnel est située tout près de la digue du lac Lamothe.

Chargement de l’image De nombreuses stalactites glacées parsèment la voûte de la grotte. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Chargement de l’image La cavité aménagée dans la colline s'étend sur 300 mètres. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Chargement de l’image Plus la saison froide progresse, plus les stalagmites de glace grandissent. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Chargement de l’image Des cristaux de glace et des dépôts de minéraux recouvrent les parois de la cavité. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Chargement de l’image Dans la première partie du tunnel, le plafond de la grotte est givré et le plancher est glacé. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

L'entrée du tunnel est située tout près de la digue du lac Lamothe.

L'histoire du tunnel

La grotte du lac Lamothe est un vestige du complexe hydroélectrique de la Chute-des-Georges, construit il y a 70 ans, pour alimenter les usines à papier de la région. Le vaste chantier a fait l'objet d'un documentaire qui nous renseigne sur l'étendue des travaux.

Chargement de l’image Cette image provient du tournage du documentaire en 1950, alors que la compagnie Price Brothers excavait le tunnel. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

Chargement de l’image Keith Price en visite au Saguenay. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

La compagnie Price Brothers, aujourd'hui devenue Produits forestiers Résolu, a creusé le tunnel dans un rocher pour dévier l'eau de la rivière Shipshaw à l'aide d'un batardeau. Une fois la chute des Georges asséchée, les ouvriers ont construit la digue du lac Lamothe.

Dans le film, on voit notamment Sir Keith Price venu spécialement d'Angleterre pour admirer le plus grand barrage en terre de l'est du Canada.

Chargement de l’image L'avancement des travaux a fait la une du Progrès du Saguenay en 1953. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

En 1953, les travailleurs ont abaissé des portes d'acier dans l'ouverture du tunnel puis scellé les vannes en y coulant du béton. Lentement, le réservoir s'est rempli pour créer le lac Lamothe.

Ils ont été capable de réaliser ce complexe-là en l'espace de trois ans. C'est vraiment remarquable d'avoir fait ça à l'époque , soutient l'ingénieur Éric Tremblay.

Des installations surveillées de près

L'an dernier, Résolu a investi 1,2 million de dollars pour stabiliser la digue qui empêche le lac Lamothe de se vider. Les sorties d'eau sont vérifiées régulièrement. L'embouchure du tunnel qui a été scellée en 1953 est également sous surveillance.

Chargement de l’image Au fond de la grotte, les vannes qui ont servi à fermer l'embouchure sont bien visibles. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

La grotte au grand écran

Une partie du film de science-fiction Battlefield Earth, de John Travolta, a été tournée dans la caverne en 1999. Une quarantaine de figurants de la région y ont participé. Pour le bien du scénario hollywoodien, le tunnel de roc avait pris les allures d’une mine désaffectée.