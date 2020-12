500 000 $ pour un projet de recherche de Catherine Laprise sur la COVID-19

La professeure au Département des sciences fondamentales de l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi a obtenu une subvention de 486 847 $ de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). L'étude portera sur l’identification d’un profil génétique et microbien de risque pour la COVID-19.

Une publication du Service des communications de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi indique que le projet sera mené en collaboration avec Catherine Girard, professeure au Département des sciences fondamentales de l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , Guillaume Jourdan, microbiologiste infectiologue au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , et Luigi Bouchard, professeur titulaire au Département de biochimie et de génomique fonctionnelle à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Le projet a pour but d’étudier, parmi les échantillons de gens atteints de la COVID-19, le profil génétique ainsi que le profil microbien du nasopharynx, soit l’ensemble des bactéries et virus peuplant l’arrière des sinus d’un individu.

On veut voir est-ce qu'au niveau nasopharyngé les gens ont des micro-organismes particuliers qui seraient un peu un bon "accueil" pour le SRAS-CoV-2. Est-ce que ce virus-là s'établit mieux dans le nez et dans le pharynx de certaines personnes comparativement à d'autres? , a expliqué Catherine Laprise, lors d'une entrevue réalisée à son laboratoire.

Cette approche permettra d’identifier les facteurs de risque génétiques et microbiens pouvant augmenter ou diminuer le risque de contracter la COVID-19 avec de graves symptômes afin de créer un outil prédictif, qui identifierait rapidement les patients plus à risque.

Les échantillons seront recueillis à même la biobanque québécoise, pour laquelle Catherine Laprise est la responsable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En ce moment, on utilise les tests qui ont servi, donc tous les tests diagnostics qui ont été faits ici par l'équipe du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , ceux qui sont positifs, négatifs, parce que dans ça il y a le microbiote. [...] On recueille donc les échantillons des patients qu'ils soient hospitalisés ou non. [...] À partir de cette biobanque-là, on a accès au sang et à l'ADN des participants , a détaillé la chercheuse.

Comme Catherine Laprise et ses cochercheurs peuvent travailler avec des éléments existants, des résultats devraient venir assez rapidement.

Ça devrait être fait à l'intérieur de deux ou trois mois , a-t-elle conclu.