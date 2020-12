COVID-19 : des clients du Ti-Québec et du Club santé 2000 appelés à se faire dépister

Pour permettre au personnel de réaliser des tests rapidement, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région a mis sur pied une clinique de dépistage mobile située au centre communautaire Saint-Pie X sur le boulevard Arhtur-Buies jusqu’à 20 h ce soir.

La clinique sera ouverte de 8 h à 20 h jusqu’à dimanche.

Joint au téléphone, le président-directeur général du Club santé 2000, Claude Bellavance, explique que l’établissement est considéré comme à faible risque par la santé publique en raison des mesures sanitaires strictes mises en place depuis leur réouverture. Selon lui, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux fait preuve de prudence lors de cet appel au dépistage.

Claude Bellavance confirme que deux membres de son personnel ont contracté la COVID-19 et qu’ils ont rapidement été mis en isolement.

Un de nos employés a contracté la COVID-19 en raison de sa conjointe qui l’a contractée. Il a contaminé un autre employé avec qui il travaillait côte à côte , mentionne-t-il.

On rappelle que [le gym] c’est à faible risque. Depuis 5 mois on est ouvert et il passe près de 400 personnes par jour. On lave plus blanc que blanc.

Claude Bellavance, président-directeur général Club santé 2000