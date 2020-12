Équiterre propose de rallonger le tunnel du tramway

L'idée est également partagée par le groupe Vivre en Ville.

Pour permettre ces liens directs [... ] avec les banlieues , les deux organismes recommandent notamment de prolonger de 600 mètres le tunnel en basse-ville pour maintenir l’accès des métrobus à la haute-ville .

En contrepartie, raccourcir la section moins utile du tunnel en haute-ville permettrait de réduire les coûts du projet , peut-on lire dans un communiqué.

Aucun changement au tracé

Advenant le prolongement du tunnel, le tracé n'aurait pas besoin d'être modifié, selon Équiterre, qui réitère que le tracé actuel est approprié.

Il ne faut pas redessiner le réseau, mais il faut prendre les bonnes décisions maintenant pour en faire le meilleur projet pour le centre-ville et pour les banlieues , souligne Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d’Équiterre.

Grâce à un tunnel prolongé en basse-ville, il devient possible de créer une ligne structurante directe entre Lebourgneuf, Expo-Cité, Saint-Roch et la colline parlementaire. Il est également possible de relier D’Estimauville et la colline parlementaire sans correspondance, via la ligne structurante est-ouest , croit Équiterre.