COVID-19 : Les hôpitaux sous-pression dans le nord de la C.-B.

Dans la région du nord de la Colombie-Britannique, le nombre de cas de COVID-19 et d’hospitalisations ne cesse d’augmenter, si bien que des patients atteints du virus doivent être envoyés à Victoria, faute de ressource pour se faire soigner.

Depuis la mi-novembre, la régie de la santé du nord de la province a enregistré une augmentation marquée du nombre de cas de COVID-19. Du 1er au 15 novembre il y a eu 96 cas dans cette région, alors que du 16 au 30 novembre il y en a eu 343.

La proportion de patients qui requiert une hospitalisation y est également plus élevée qu’ailleurs dans la province.

La région du nord de la province accueille 6 % de la population totale de la Colombie-Britannique.

Pourtant, elle représente 20 % du nombre d'hospitalisations aux soins intensifs, ce qui accentue la pression sur le système de santé.

Je pense que la dernière fois où j’ai eu congé remonte à août , indique le médecin en soins intensifs à l’Hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique, le Dr Lovedeep Khara.

La situation actuelle contraste singulièrement avec la situation du printemps et de l’été où plusieurs semaines pouvaient passer sans que la région enregistre de nouveaux cas de COVID-19.

Maintenant, la situation se complexifie d’autant plus, explique le Dr Kara, puisque les patients nécessitent des soins intensifs pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines ce qui requiert de l’équipement spécialisé et des chambres adaptées afin de garder tout le monde en sécurité.

Tout le monde est assez tendu et stressé. Pas uniquement les médecins et les infirmières, mais le personnel de soutien et d’entretiens aussi , souligne le Dr Simon Rose qui travaille également à l’Hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique. Cet hôpital est situé à Prince George, là où beaucoup de patients atteints de la COVID-19 sont envoyés.

Près de la capacité maximale

Les hôpitaux de la régie de la santé du nord de la Colombie-Britannique comptent 41 lits en soins intensifs. Le 1er décembre, 24 de ces lits étaient occupés.

À Fort St John, le personnel est en mesure de soigner un patient avec des symptômes légers, mais dès qu’un respirateur s’avère nécessaire, le patient doit être transféré à Prince George puisque plus de pneumologues s’y trouvent pour les soutenir.

La semaine dernière, au moins deux patients ont dû être transférés à l’Hôpital Royal Jubilee de Victoria pour tenter de désengorger les hôpitaux du Nord.

Au moins deux personnes atteintes de la COVID-19 ont dû être transférées du nord de la province à l'Hôpital Royal Jubilee de Victoria. Photo : Yvette Brend /CBC

Les travailleurs de la santé de la région ont atteint leur limite, explique la responsable de la gestion de la pandémie pour la région, Courtenay Kelliher. Plusieurs espèrent voir le nombre de cas baisser bientôt.

Une augmentation c’est comme un raz-de-marée. Ça vient et ça repart et on espère ne jamais en voir un aussi gros un jour , illustre-t-elle.

Ce qui inquiète le plus cependant, dit-elle, c’est que malgré que le système de santé fonctionne pratiquement au maximum de sa capacité depuis des semaines, il n’est pas clair si la pointe de la vague a été atteinte ou si le nombre de cas va continuer d’augmenter.

Avec les informations d’Andrew Kurjata