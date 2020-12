L’homme à l'origine de cette création est Michael Cunliffe, un habitant d’Oak Bay, sur l’île de Vancouver.

Il en a eu l’idée en achetant des calendriers de l’avent pour ses enfants. Il a alors pensé aux personnes moins fortunées. J’ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais aider , dit-il.

Mais je ne peux pas donner du chocolat à tout le monde!

Le message du 2 décembre du « sapin de la bonté » suggère « d'appeler ou d'écrire à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment ». Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Répandre le joie

Des gens de son entourage vivent des moments difficiles, et ce, depuis des mois. Le temps des Fêtes en pandémie est le moment idéal pour égayer les coeurs, et c'est encore plus vrai cette année, croit M. Cunliffe.

Si je peux faire passer un message positif tous les jours pendant les 25 prochains jours, alors c’est ma petite part pour répandre du bonheur.

En publiant quotidiennement des photos de son sapin en ligne, M. Cunliffe se réjouit de pouvoir inspirer des gens d’un peu partout. Il dit recevoir des messages de gens de partout qui souhaitent reproduire son arbre dans leur quartier.

J’aimerais tellement voir des arbres semblables partout à Victoria et au-delà , dit-il.

Avec les informations de Michael McArthur