Trouver l'amour en pleine pandémie

Propos de Diane Grenier, recueillis par Catherine Poisson

Il s'appelle Jacques.

On se connaissait parce qu'il avait déjà travaillé avec mon ex-mari, qui est décédé. Mais on n'était pas amis, on se connaissait juste assez pour se saluer quand on se croisait.

Un jour de mai, on s'est justement croisés à la pharmacie. Il m'a dit bonjour et quelques heures plus tard, il m'envoyait une demande d'amitié sur Facebook.

Avant que ça n'aille trop loin, je lui ai fait passer toute une entrevue téléphonique parce que j'ai déjà eu des relations troubles dans le passé. Mais son passé est réglé, et c'est un esprit sain dans un corps sain.

Alors on a jasé au téléphone deux ou trois soirs, puis il m'a demandé ce que je cherchais comme relation. Je voulais du long terme, et lui aussi.

À un moment donné, il a proposé qu'on se voie. Mais comme on est en pandémie, je lui ai dit que je n'irais pas chez lui et qu'il ne viendrait pas chez moi.

Alors on est allés marcher au chenal, sur le bord de la mer. Sans la COVID, il y aurait peut-être eu un petit bec... mais on a gardé nos distances, évidemment. Je suis une ancienne infirmière alors je surveille de près les mesures sanitaires!

À notre deuxième rencontre, on a osé s'assoir sur un tronc d'arbre, mais à deux mètres de distance. On n'osait pas se coller ni se rapprocher... on avait presque l'impression de faire quelque chose de mal, on regardait partout pour être sûrs de ne pas être vus.

À notre troisième rencontre, on s'est à nouveau assis sur le tronc d'arbre, mais un peu plus près...

C'est à notre quatrième rendez-vous qu'il m'a raccompagnée à ma voiture et m'a embrassée.

Puis, on a commencé à se fréquenter plus sérieusement.

J'habitais à Grande-Rivière, et lui à Chandler. Parfois, je refusais de passer la nuit chez lui et je rentrais chez moi, alors il pensait que je n'étais pas prête à m'engager, mais c'est juste parce que j'avais envie d'être dans mes affaires!

Alors quand j'ai proposé qu'on emménage ensemble, il était bien heureux.

Notre relation était simple et saine, ça faisait presque six mois qu'on se fréquentait, et je me suis dit : qui ne risque rien n'a rien!

Il a dit oui et il a fallu discuter de l'endroit où on allait vivre. Chandler a été un choix facile, parce que c'est plus proche de tout, et surtout de mes deux filles.

C'est la première fois de ma vie où je n'ai aucun doute concernant une relation. J'ai vendu ma maison et mes meubles, et le 31 octobre, j'emménageais chez lui!

Il correspond en tous points à ce que je cherchais.

Bon, j'ai dû faire quelques changements dans sa maison, comme me débarrasser de ce qui ne servait plus... mais je suis toujours délicate, et il est très conciliant.

Il faut être chanceuse, rencontrer l'amour à 64 ans et en pleine pandémie!

Maintenant je dis à toutes mes amies d'aller se promener au chenal. Marchez, et vous allez rencontrer l'amour!