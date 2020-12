Un nouveau système d'alerte pour les résidents de la MRC du Fjord-du-Saguenay

L’outil permettra de diffuser des messages rapidement en cas de sinistre ou d’urgence. En déployant ce système, la MRCMunicipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay se conforme aux nouvelles règles du ministère de la Sécurité publique du Québec.

Les citoyens pourront donc recevoir des informations importantes par téléphone, par message texte ou par courriel. Le service est gratuit.

Comme l’a précisé le préfet Gérald Savard par voie de communiqué, le nouveau système d’alerte et de notification de masse pourra aussi être utilisé pour diffuser des messages d’intérêt public comme des avis d’ébullition, des fermetures de rues ou la présence de feux de forêt.

Pour recevoir les alertes, il faut toutefois s’assurer d’être inscrit via le lien disponible sur la page d’accueil du site Internet de chaque municipalité. C’est simple et rapide et cela permet à la MRCMunicipalité régionale de comté et aux municipalités de vous joindre rapidement , a rappelé le préfet, qui est aussi maire de la municipalité de Bégin.

Un message test d’alerte devrait être envoyé aux citoyens concernés au courant de la journée de jeudi.