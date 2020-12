L'ex-maire de Chambly a enfreint la loi lors des élections de 2017, conclut le DGEQ

Le DGEQDirecteur général des élections du Québec a fait savoir jeudi que le maire déchu de Chambly a commis trois infractions lors des élections municipales de 2017. Les événements se sont produits lors du vote par anticipation, les 29 et 30 octobre, ainsi que le jour du scrutin, le 5 novembre, apprend-on dans les constats rendus publics.

Dans les trois cas, le DGEQDirecteur général des élections du Québec reproche au maire Lavoie d'avoir enfreint l'article 283 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ledit article stipule que, sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti, à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire quelque autre forme de publicité partisane .

Les constats datent du 1er novembre dernier. Depuis, Denis Lavoie a plaidé non coupable des trois infractions relevées par le DGEQDirecteur général des élections du Québec . Son plaidoyer a été reçu le 23 novembre.

Comme le veut la procédure, le dossier a été transféré à la Cour du Québec le 1er décembre afin qu’un procès soit tenu et que le tribunal établisse l’amende, le cas échéant. La cause sera entendue au palais de justice de Longueuil. Aucune date d'audition n'est encore prévue. Chaque infraction est passible d'une amende de 500 $.

Une ancienne conseillère dans le même bateau

Selon les constats d'infraction dévoilés jeudi, c'est au bureau de vote installé à l'École secondaire de Chambly que Denis Lavoie a fait de la publicité partisane le 29 octobre et le 5 novembre.

Les faits reprochés se seraient également produits le 30 octobre à celui de la Résidence des bâtisseurs, une résidence privée pour aînés (RPA) de l'avenue De Salaberry.

Sa candidate dans ce district, Sandra Bolduc, a d'ailleurs reçu elle aussi un constat d'infraction pour avoir fait de la publicité partisane au même endroit ce jour-là. À l'instar de son ancien chef, elle a plaidé non coupable et attend de savoir quand elle sera entendue par la Cour du Québec.

Élue en 2013, la conseillère sortante a été battue en 2017 par la candidate de Démocratie Chambly, Alexandra Labbé. Cette dernière est aujourd'hui mairesse de la municipalité.

Le plus récent chapitre d'une longue saga

Alexandra Labbé et d'autres témoins s'étaient confiés à Radio-Canada après avoir constaté le comportement inapproprié de Denis Lavoie dans les bureaux de vote, en 2017. Elle l'avait notamment vu serrer la main d'une électrice – un geste interdit par la présidence d'élection – le 29 octobre, à l'École secondaire de Chambly.

Mme Labbé a pris les rênes de l'Hôtel de Ville à l'issue de l'élection complémentaire ayant suivi la démission de Denis Lavoie.

Celui-ci a quitté son poste il y a un an et demi en invoquant des raisons de santé. Son départ faisait suite à une série de controverses, y compris la démolition de la maison Boileau, une perquisition de l' UPACUnité permanente anticorruption à l'hôtel de ville et une mise sous tutelle avalisée par le conseil des ministres du gouvernement Legault, le 27 février 2019.

L'ancien maire a d'ailleurs été cité à procès par la Commission municipale du Québec pour des dizaines de manquements éthiques et déontologiques, le 26 mai dernier. Toutefois, aucune date d'audience n'a encore été fixée.

Environ 100 000 $ ont été versés à Denis Lavoie en allocation de départ et de transition à la suite de sa démission comme maire de Chambly.