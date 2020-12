Nouveau revers judiciaire de la campagne Trump devant la Cour suprême du Wisconsin

Invoquant l'urgence de la situation, les avocats du président défait voulaient que la cour entende son recours avant même que les tribunaux inférieurs n'aient statué sur leur demande.

Alléguant des irrégularités dans le traitement des votes postaux, ils veulent que le Wisconsin disqualifie quelque 221 000 bulletins de vote dans les deux comtés de l'État qui ont procuré à Joe Biden ses plus grandes majorités, soit ceux de Milwaukee, qui inclut la plus grande ville de l'État, et de Dane, qui englobe la capitale, Madison.

À quatre juges contre trois, le tribunal à majorité conservatrice a statué que leur recours devait suivre la procédure habituelle, un des juges conservateurs se rangeant dans le camp de ses collègues progressistes.

Il y a quelques jours, le recomptage manuel des bulletins de vote dans les deux comtés en question, réclamé par le camp Trump, a confirmé la victoire de Joe Biden dans l'État, qu'il a remporté par quelque 20 600 voix.

À l'issue du nouveau dépouillement, qui lui a conféré un peu moins de 90 votes supplémentaires, le président désigné a remporté le comté de Dane avec 75 % des voix et un écart supérieur à 181 000 voix, et celui de Milwaukee avec 69,1 % des suffrages, et une marge victorieuse de plus de 183 000 voix.

Refusant de concéder la victoire, Donald Trump a brandi sans preuve crédible le spectre de fraudes électorales massives dans plusieurs États clés, allant de votes enregistrés au nom de personnes décédées à la suppression de voix par un logiciel de vote, en passant par le comptage de votes invalides.

Le président et ses alliés ont encaissé jusqu'ici au moins une trentaine de revers devant les tribunaux, de la Georgie à la Pennsylvanie, en passant par l'Arizona.