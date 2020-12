Temps des Fêtes : les rassemblements toujours permis en zone jaune

Il sera donc toujours permis de se rassembler à 10 personnes en Abitibi-Témiscamingue, à moins que le code de couleur de la région ne change d'ici là.

Quand on regarde les rassemblements, actuellement, et il n'y en a pas beaucoup, mais les gens qui sont dans les zones jaunes ont déjà le droit à 10 personnes, et les gens qui sont dans les zones oranges ont déjà le droit à 6 personnes, donc ça, ce n'est pas changé , a déclaré François Legault durant son point de presse.

Interrogé pour savoir s'il craignait que les résidents des zones rouges aillent se rassembler dans les zones jaunes ou oranges, le premier ministre a rappelé que c'était interdit.

Les restrictions qu'on a dans une zone rouge s'appliquent quand on s'en va dans une zone orange. Ce n'est pas permis. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter les restrictions? On espère que ce sera le moins possible. Le message qu'on dit, c'est que c'est dangereux. Regardez ça, le nombre de monde qui sont morts ces derniers jours partout dans le monde, c'est sérieux , a-t-il souligné.

Les autorités régionales en santé publique tiendront leur point de presse hebdomadaire à 15 h.

Plus d'informations suivront.