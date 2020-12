Des tests de dépistage rapide pour les enseignants de Winnipeg dès janvier

Le Manitoba fait des progrès dans ses efforts pour assurer qu’il pourra lancer une campagne de vaccination efficace pour protéger ses citoyens les plus vulnérables face à la COVID-19, affirme le premier ministre du Manitoba. Brian Pallister ajoute que ces efforts seront combinés à un meilleur accès à des tests de dépistage rapide dans l’ensemble de la province.

Tester les enseignants d’abord

Le projet pilote permettra de tester tous les enseignants et le personnel de soutien dans les écoles de Winnipeg deux fois par mois, pour le reste de l’année scolaire, affirme Brian Pallister.

Ces tests ne seront pas disponibles pour les élèves, puisqu’ils ne sont pas conçus pour les enfants, dit-il.

L’accès aux tests de dépistage rapides sera par la suite élargi à d’autres personnes.

Le Manitoba a commandé des tests à l'entreprise Songbird Hyris pour une valeur de 40 millions de dollars, et devrait en recevoir 45 000 par mois.

D’autres détails sur le programme de dépistage rapide suivront plus tard, précise le premier ministre.

Le Manitoba prépare sa campagne de vaccination contre la COVID-19

Le Manitoba a fait des progrès significatifs pour coordonner la campagne de vaccination, affirme Brian Pallister.

Notre équipe d’une centaine de Manitobains dévoués a planifié et préparé pendant des mois cette campagne de vaccination. La province n’a jamais vu une telle chose. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

Nous rassemblons les personnes, le matériel et les autres ressources nécessaires dans le but d’organiser rapidement une campagne de vaccination à grande échelle, dès que le vaccin sera livré , affirme M. Pallister.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, qui recevait ici le vaccin contre la grippe plus tôt cet automne, espère que les Manitobains se feront vacciner en grand nombre contre la COVID-19 quand le vaccin sera disponible. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Le Manitoba a obtenu tout le matériel nécessaire pour administrer deux doses de vaccin à chaque Manitobain. Cela comprend des aiguilles et des seringues. Le personnel qui admnistrera les vaccins recevra aussi de l’équipement de protection individuelle (EPI).

Le premier congélateur capable d’entreposer l’un des vaccins à des températures extrêmement basses à été livré et installé. Quatre autres congélateurs sont en route, indique Brian Pallister. Ensemble, ils peuvent contenir environ un million de doses de vaccins.

La province a aussi acheté 20 congélateurs portables qui seront mis à la disposition des communautés à mesure que les vaccins seront déployés par le gouvernement fédéral au cours des prochains mois.

Selon le communiqué de la province, la stratégie de cette campagne de vaccination sera similaire à celle de la grippe saisonnière.

Les vaccins ne seront pas obligatoires, mais la province espère que les Manitobains utiliseront leur bon jugement.

Avec le temps, le vaccin sera disponible à tous les Manitobains qui le veulent. Cela nous protégera tous contre la COVID-19 , rappelle Brian Pallister.

Des systèmes de tests dans les régions

En attendant, la province envoie aussi 20 systèmes de tests rapides ID NOW du groupe pharmaceutique Abbott dans différentes communautés, en plus des 13 appareils annoncés le mois dernier.

Dans la région sanitaire de Santé Sud, les villes de Steinbach, Boundary Trails, Portage la Prairie et Notre-Dame-de-Lourdes recevront chacun deux systèmes de tests.

Dans la région sanitaire Entre-les-Lacs et de l’Est, Selkirk recevra deux systèmes de tests, et Stonewall, Pine Falls, Gimli et Ashern en auront chacun un.

Dans la région sanitaire de Prairie Mountain Health, Dauphin en aura deux et Neepawa, Virden, Killarney et Russell en auront chacun un.

Dans la région sanitaire Nord, Thompson/Le Pas recevra un système de tests.

Le mois dernier, le gouvernement avait annoncé son intention de procéder à des tests de dépistage rapide en commençant par les communautés du nord de la province. La province avait alors reçu 13 appareils pour procéder à des tests. L’Hôpital Saint-Boniface en avait obtenu deux en raison de l’éclosion qui s’y était déclarée.

Mercredi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a demandé au gouvernement d’offrir ces tests dans les écoles.