Deux personnes manquent à l’appel après les intempéries à Haines

On a pu secourir 24 personnes hier, mais nous sommes toujours en train d’essayer de localiser deux individus , s’inquiète le maire Olerud en entrevue à l’émission radio Yukon Morning, de CBC.

Il confirme que l’avis de recherche lancéà la suite du glissement de terrain et des inondations est toujours d’actualité.

Si les recherches ont dû être interrompues, mercredi, en raison de l’instabilité du sol dans la zone sinistrée, M. Olerud dit espérer que la situation s’améliore jeudi.

Hier, la difficulté majeure, c’est qu’on ne pouvait pas faire de progrès puisqu’il y avait tellement de pluie qui continuait à tomber , explique-t-il.

Depuis, la pluie a cessé de tomber et les niveaux d’eau redescendent. Si on pouvait avoir quelques jours comme celui-ci devant nous, en profitant des secours qui nous arrivent, on espère pouvoir sécuriser ce qui doit l’être et mettre les habitants en sécurité , estime-t-il.

Des secours extérieurs mobilisés

Douglas Olerud affirme aussi que de l’aide extérieure, comme des gardes-côtes, la garde nationale de l’Alaska, des soldats de l’État ainsi que des civils bénévoles, viendra prêter main-forte aux autorités locales.

Nous avons également eu un appel avec le gouverneur Mike Dunleavy et beaucoup de ses collaborateurs, hier soir, et ils vont nous envoyer pas mal de ressources aujourd'hui , explique encore l’élu.

Haines devrait donc recevoir plus de personnel pour participer aux recherches, mais aussi un hélicoptère si la Ville doit procéder à des évacuations.

Le maire dit aussi s’attendre à recevoir une expertise géotechnique afin de déterminer si d'autres zones pourraient être instables et décider si certains habitants doivent être évacués.

Le site web de la Ville implore les résidents de porter leurs masques, puisque les secours extérieurs viennent de zones où la COVID-19 est active. Il demande aussi à ceux qui ne participent pas aux recherches de ne pas sortir de chez eux.

La solidarité s’organise

Les intempéries ont éveillé la volonté d'aider des habitants de Haines, note leur maire. Tout le monde à Haines essaie d’aider avec les moyens qu’ils ont, pour sauver les maisons de leurs voisins et évacuer l’eau , affirme M. Olerud.

De nombreux habitants se sont également proposés pour héberger leurs voisins sinistrés, alors que les autorités sont également en train d'organiser l'hébergement avec des hôtels de la ville.

Quand les glissements de terrain ont entravé une partie des routes, notamment entre la route Beach et la ville, les pêcheurs commerciaux ont établi un service de navette entre les deux zones.

Diverses initiatives de sociofinancement ont été lancées, notamment une sur le site GoFundMe, pour venir en aide aux habitants de Haines. Jeudi à la mi-journée près de 30 000 $ américains (environ 38 600 $ canadiens) avaient été amassés.

Des zones à sécuriser

Malgré tout, le maire se dit inquiet à propos du hameau de Lutak, car il y a beaucoup de coulées de boue le long de la route pour y aller. Hier soir, les secours n’avaient pas encore pu atteindre le bout du hameau, mais l’arrivée des garde-côtes devrait les aider , espère-t-il néanmoins.

L’autre préoccupation des autorités, ce sont les services, comme les lignes téléphoniques ou les canalisations, qui doivent être sécurisées avant que tout ne gèle.

Quand la rue Young a été inondée, le réservoir d’eau a perdu à peu près la moitié de sa capacité , détaille Douglas Olerud, qui affirme que même s’il n’y a pas de contamination, il est plus prudent que les résidents fassent bouillir l’eau qu’ils souhaitent consommer, par précaution.

Si le nombre de sinistrés venait à grandir, le maire affirme être prêt à réquisitionner l’école et d’autres bâtiments, mais il espère ne pas avoir à en arriver là.

Avec les informations d'Elyn Jones