COVID-19 : 11 nouveaux cas, 19 rétablissements en Nouvelle-Écosse

Après une autre journée de dépistage intensif, le gouvernement provincial signale jeudi la découverte de 11 nouvelles infections par le coronavirus. Deux sont dans le nord de la province et neuf sont dans la région centrale, qui inclut Halifax.

Les 11 nouveaux cas ont été découverts après l’analyse, mercredi dans les laboratoires de la province, de 2047 tests effectués sur des Néo-Écossais. En outre, aucun résultat positif n’a été obtenu après 486 nouveaux tests dans des cliniques temporaires de dépistage rapide.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse n’était hospitalisée, jeudi.

Tests de dépistage pour les 16-35 ans

Une nouvelle clinique de dépistage destinée aux personnes de 16 à 35 ans a ouvert ses portes jeudi au Zatzman Sportsplex, un centre sportif et communautaire à Dartmouth.

Photographié en 2019, le Zatzman Sportsplex, centre sportif et communautaire à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Paul Palmeter

Elle s'adresse aux 16 à 35 ans qui n'ont pas de symptômes de COVID-19. Les participants n'auront pas à s'isoler en attendant le résultat du test, qui sera fait par prélèvement d'échantillon nasal.

Les heures d'ouverture sont de 11 h à 21 h 30, du jeudi 3 décembre au dimanche 6 décembre.

La docteure Jennifer Cram, médecin hygiéniste régionale en Nouvelle-Écosse, espère que de jeunes personnes qui ont un grand nombre de contacts sociaux, ou qui auraient pu participer à une fête ou un rassemblement ces deux dernières semaines, s'y présenteront pour passer un test.

La majorité des tests sur des jeunes

Après avoir vertement critiqué les jeunes pour une nouvelle vague de COVID-19 dans la province, le premier ministre néo-écossais Stephen McNeil les a remerciés, vendredi dernier, de s'être déplacés en si grand nombre pour être testés. Nous pensions que quelques-uns le feraient, mais vous étiez des milliers , avait-il alors reconnu.

Il avait souligné que 13 000 Néo-Écossais avaient passé un test en seulement six jours dans la province. Vous étiez la majorité. Vous avez attendu des heures dans le froid, sous la pluie, non pas parce que vous étiez malades, mais parce que vous aviez choisi d'être responsables , a-t-il dit aux 18-25 ans. Je veux que vous sachiez combien je suis reconnaissant et fier de vous [...] En passant à l'action, vous protégez votre communauté et c'est le meilleur exemple de leadership. Je veux sincèrement vous remercier.

Le premier ministre Stephen McNeil a remercié les jeunes de la province lors de la mise à jour du 27 novembre sur l'évolution du coronavirus dans la province. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Restrictions toujours en vigueur par endroits

Le mois dernier, le gouvernement provincial a décrété de nouvelles mesures restrictives  (Nouvelle fenêtre) pour freiner la propagation du virus, après une recrudescence des cas de COVID-19 en novembre à Halifax.

Des restrictions additionnelles touchent plusieurs emplacements  (Nouvelle fenêtre) dans la région métropolitaine d’Halifax et certaines collectivités du comté de Hants, où les bars, les salles à manger des restaurants et d’autres établissements sont fermés jusqu’au 9 décembre, au minimum.