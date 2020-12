Raptors : Pascal Siakam ne se reconnaissait plus lors des séries 2020

Le Camerounais a confié aux journalistes qu'il s'est repassé les derniers matchs des Raptors, mais il ne se reconnaissait pas sur le terrain.

Dépassé par tout ce qui se passait dans le monde au moment de la reprise des activités de la NBA en Floride, Pascal Siakam admet qu'il n'était pas là où il voulait être physiquement et mentalement à la fin de l'été dernier.

Au cours de l'entre-saison, il ne s'est toutefois pas préoccupé de ce qui ne lui a pas réussi durant les dernières séries. Il a d'abord travaillé pour retrouver la joie de vivre sur le terrain de basket .

Pour moi, c'était le principal objectif, dit-il. Je vais bien maintenant. Je me sens heureux, enthousiaste à propos de la suite et je sens que j'ai retrouvé cette joie (de jouer).

Des fois, ça va si vite. On mène cette vie où le basketball est là tous les jours. Puis des problèmes peuvent survenir. Il y a eu la pandémie. Des fois, on oublie de relaxer et de profiter de la vie. Quand j'ai revu les matchs, je ne me reconnaissais plus. Je n'avais pas de plaisir à jouer.

Pascal Siakam