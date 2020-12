Projet West White Rose : Terre-Neuve-et-Labrador octroie 42 M$ à Husky

Le projet d’expansion West White Rose, évalué à plus de 2,2 milliards de dollars, a été mis en veilleuse en mars dernier. Après avoir annoncé une révision de toutes ses activités en Atlantique en septembre, Husky avait menacé que l’ abandon accéléré du mégaprojet était une possibilité bien réelle.

Le financement annoncé jeudi — une subvention non remboursable qui provient d’un fonds fédéral  (Nouvelle fenêtre) créé pour appuyer l’industrie pétrolière à Terre-Neuve — permet la relance de certains travaux de construction et la création de 331 emplois aux chantiers de construction à Marystown et à Argentia.

Ce financement se traduit par des emplois pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens , affirme le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, en ajoutant que son gouvernement prépare d’autres annonces pour épauler le secteur.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a annoncé jeudi l'octroi d'une subvention de 41,5 millions de dollars à la pétrolière Husky. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Des travaux à court terme

En octroyant cette subvention, le gouvernement finance à 50 % une série de travaux à court terme qui comprennent l’entretien des éléments de la structure qui ont déjà été construits et la construction de certains éléments de la plateforme, dont les pièces d’habitation et une hélisurface. Husky paiera l'autre moitié des coûts.

Ces travaux devraient être effectués d’ici la fin de l’an prochain. Husky soutient que ces activités lui permettent de préserver l’option de relancer le reste des travaux en 2022.

Cependant, à cause de la volatilité des marchés, la pétrolière calgarienne ne s’engage pas à mener à terme le mégaprojet.

Ce fut une année de décisions difficiles , affirme le vice-président principal chez Husky, Jonathan Brown. Cette annonce représente un premier pas dans la bonne direction pour le projet, mais ce n’est qu’une des étapes à franchir.

À l’heure actuelle, environ 60 % de la plateforme a été érigée.

Jonathan Brown, vice-président principal chez Husky Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ottawa a donné 320 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador en septembre pour épauler son secteur pétrolier, qui représente 30 % de l’économie provinciale. La province a ensuite formé un groupe de travail pour distribuer l’argent.

Quand le fonds a été annoncé, en septembre, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O'Regan, a dit que l'argent devait protéger les emplois et réduire l'impact des activités pétrolières au large de Terre-Neuve. Les 41,5 millions annoncés jeudi vont sauvegarder plusieurs centaines d'emplois, mais ne seront pas consacrés aux projets verts, a indiqué Jonathan Brown.

Quand Husky a annoncé la suspension des travaux en mars, environ 230 personnes travaillaient à Marystown et environ 650 travaillaient à Argentia.

D'autres annonces à l'horizon

Le ministre de l’Énergie, Andrew Parsons, a indiqué que d’autres annonces pour soutenir l'industrie surviendront prochainement. Le groupe de travail a décidé de diviser le fonds de 320 millions de dollars en deux parties : elle veut allouer 288 millions de dollars aux sociétés comme Husky, qui exploitent les quatre plateformes au large de la province, et 32 millions de dollars aux sous-traitants du secteur.

Husky avait originalement demandé aux gouvernements fédéral et provincial d’acheter une participation en capital dans le projet, comme Ottawa l’a fait dans les années 90 pour financer le premier mégaprojet de pétrole extracôtier, la plateforme Hibernia. Cette demande a été refusée.

La société d’État, Nalcor Energy, a déjà une participation de 5 % dans le projet.

Une fusion imminente

L’annonce arrive quelques jours avant un vote des actionnaires sur l’acquisition amicale de Husky par sa rivale Cenovus, un autre géant de l’industrie pétrolière. Ce vote aura lieu le 15 décembre.

Cenovus a déjà indiqué qu’il veut supprimer entre 20 et 25 % des postes, une fois que la fusion — une transaction de 3 milliards 800 millions de dollars — sera complétée. Entre 1700 et 2100 travailleurs risquent de perdre leur emploi.

Jonathan Brown ne voulait pas commenter la fusion et l’impact qu’elle aura sur les activités de Husky au large de Terre-Neuve. Mais le premier ministre Furey se dit optimiste.