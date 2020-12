Des mesures pour éviter la propagation de la COVID-19 au CFP de la Baie-James

Parmi les cas, deux avaient été identifiés au point de service de Chibougamau et quatre l’ont été à celui de Matagami.

La directrice de l'établissement d'enseignement, Sonia Caron, soutient que dès la détection des premiers cas, le 29 novembre dernier, les étudiants touchés et leurs contacts étroits ont été retirés de la formation.

Du côté du point de services de Chibougamau, la formation a dû être suspendue jusqu'en janvier 2021, alors qu’elle pourra se poursuivre à distance pour la cohorte de Matagami, comme l'explique Mme Caron.

On avait prévu le coup, si jamais on devait basculer en enseignement à distance. Les ordinateurs étaient prêts, le matériel pédagogique est prêt aussi, parce qu'au printemps, on avait dû s'adapter à la situation. Donc, dès l’après-midi où les trois autres cas ont été identifiés, lundi le 30, à partir de là, on a envoyé tout le monde à la maison se brancher sur leur ordinateur et suivre la formation à distance , soutient Mme Caron.

Aide psychologique

Afin de soutenir les étudiants dans cette période d’incertitude, un service d’aide psychologique a été mis sur pied. Selon Mme Caron, il s'agit là essentiellement d'une mesure préventive.

En fait, ce qui pose problème, c’est surtout que plusieurs étudiants abandonnent un travail pour venir faire une formation. Les délais de la formation étant allongés, dû à la fermeture de la cohorte à Chibougamau, par exemple, des élèves qui devaient commencer à travailler en janvier vont devoir reporter ce nouveau travail-là , explique-t-elle.

C’est sûr que ça occasionne beaucoup de contraintes, on le comprend, mais en ce moment, la sécurité des gens doit être mise de l’avant. Il y a quelques élèves qui étaient inquiets, mais le service a été mis en place surtout en amont, pour éviter que des élèves ne sachent pas où s’adresser dans l’éventualité où ils ressentaient le besoin de parler à quelqu’un , spécifie-t-elle.

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James prévoit reprendre ses activités en classe le 11 janvier prochain, si la situation sanitaire et les règles gouvernementales le permettent.