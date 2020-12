Rassemblement et souper de famille, voici ce qui sera permis à Noël

« On espère avoir un Noël jaune », lance le premier ministre Blaine Higgs, jeudi après-midi. Les autorités ont fait le point sur les fêtes de fin d'année au Nouveau-Brunswick, en pleine pandémie de COVID-19.

Qu'est-ce qui sera permis pour Noël?

Les autorités n'ont pas présenté de mesures précises afin d'encadrer les rassemblements et les fêtes de famille à Noël, comme l'ont fait d'autres provinces.

De façon générale, la santé publique demande aux Néo-Brunswickois de respecter les consignes, selon si leur région est en phase jaune ou en phase orange.

La saison des fêtes sera différente cette année. Jennifer Russel, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Jennifer Russell précise que si votre région est en phase jaune à Noël, les rassemblements de 20 personnes seront permis à l'intérieur et les rassemblements de 50 personnes seront permis à l'extérieur, avec distanciation physique.

Les fêtes de fin d'année seront bien différentes si on se trouve en phase jaune ou en phase orange. Photo : iStock

Si une région se trouve en phase orange à Noël, les gens devront limiter leur contact aux membres de leur bulle immédiate. Jusqu'à 10 personnes pourront participer aux rassemblements extérieurs, avec distanciation physique.

Elle demande aux Néo-Brunswickois de tenir uniquement des petits rassemblements et de limiter le nombre de contacts étroits. Les éclosions découlent des grands nombres de rencontres avec des contacts étroits.

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, a également annoncé jeudi matin que le congé des Fêtes ne sera pas prolongé dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

Des conseils pour les voyageurs

Les voyages sont vivement déconseillés par la santé publique, cette année.

On demande aux gens de ne pas quitter la province pendant les Fêtes ou d'inviter des gens de l'extérieur à venir passer du temps avec vous , affirme Jennifer Russell.

La santé publique recommande aux Néo-Brunswickois de voyager uniquement avec les membres de leur bulle immédiate. Photo : Reuters / Ahmed Jadallah

Elle précise que les personnes qui choisissent de voyager à l'extérieur de la province devront s'isoler à leur retour au Nouveau-Brunswick.

Afin de limiter les risques de contagion, elle recommande aux voyageurs de :

porter le masque en tout temps et respecter les mesures de distanciation physique

voyager uniquement avec les membres de votre bulle immédiate

ne pas voyager aux heures de pointe dans les aéroports

éviter les escales dans les aéroports

télécharger l'application Alerte COVID

Les personnes qui entrent au Nouveau-Brunswick devront s'isoler pendant 14 jours.

6 nouveaux cas jeudi

La santé publique a découvert six nouveaux cas de COVID-19 dans la province, jeudi. Trois nouveaux cas sont signalés dans la région de Saint-Jean, deux nouveaux cas dans la région de Fredericton et un nouveau cas dans la région de Moncton.

Selon le dernier bilan, 111 personnes sont actuellement porteuses de la COVID-19 dans la province.

Moncton et Fredericton bientôt en jaune

J'espère que Moncton et Fredericton pourront bientôt passer en phase jaune , affirme le premier ministre néo-brunswickois Blaine Higgs.

Il précise que la situation est plus complexe à Saint-Jean et que cette région devra rester en phase orange un peu plus longtemps.