Inconduites sexuelles : Mammouth lance un vidéoclip en guise de cri de ralliement

L’initiative Mammouth a lancé jeudi matin le vidéoclip de la chanson Nos voix, qui fait référence à la vague de dénonciations d’inconduites sexuelles qui a déferlé l’été dernier. Sarahmée, Ariane Moffatt, Claudia Bouvette, Tom-Éliot, MIRO et RaccCity interprètent ensemble une pièce dont les paroles sont empreintes de solidarité pour les victimes.

La vidéo, partagée en matinée sur les différentes plateformes de Mammouth, avait déjà été visionnée des milliers de fois quelques heures plus tard.

Elle s’amorce sur un plan percutant en noir et blanc où l’on voit deux personnes tomber à l’eau, les yeux fermés, et avoir du mal à remonter à la surface, comme si elles étaient paralysées par la peur. C’est sur le début des notes de guitare qu’une main se tend et que les personnes arrivent enfin à se hisser la tête hors de l’eau.

Ensemble, les six artistes en vedette de ce vidéoclip font front commun, regardant droit vers la caméra, adressant leur message avec aplomb.

« Poser les mots sur nos désirs /

Nos délires et nos blessures /

C’est comme ça qu’on va guérir /

Et faire tomber les murs /

Démanteler les silences /

On n’a plus le temps de se taire /

La force du nombre est un cri /

À faire trembler la terre / »

Nos voix a été écrite par Sarahmée et Hannah Hesse Sings. La pièce est réalisée par Tom Lapointe, qui l’a également composée avec Lucas Liberatore.

Mammouth, une initiative qui veut donner une voix aux jeunes, présentera son gala de fin d’année vendredi le 11 décembre prochain sur les ondes de Télé-Québec. Cette année encore, l’actrice Sarah-Jeanne Labrosse et l’acteur Pier-Luc Funk assurent l’animation de la soirée.