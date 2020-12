Le Club canadien de Toronto développera le Réseau économique francophone

L’organisme sera responsable de la création d'une plateforme en ligne visant à aider les entrepreneurs à l'échelle de la province à partager leur expertise et leurs meilleures pratiques et à former de nouveaux partenariats stratégiques , selon le communiqué.

Une somme de 250 000 $ sera allouée par le gouvernement ontarien à cet effet. Cet investissement fait partie du demi-million de dollars pour faire la promotion des entreprises francophones, annoncé en septembre dernier par les progressistes-conservateurs.

L'appel d’offres a été remporté par le Club canadien en raison de ses alliances stratégiques et de ses efforts de collaboration avec plusieurs acteurs clés de la communauté d'affaires franco-ontarienne , selon le ministère des Affaires francophones de l’Ontario.

La ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney Photo : Radio-Canada

L'initiative doit répondre aux besoins identifiés par le Comité consultatif mis sur pied par le ministère de Caroline Mulroney pour soutenir les entreprises francophones face à la crise de COVID-19.

Le Réseau économique francophone jouera un rôle central dans la mise en relation des entreprises et des entrepreneurs francophones ainsi que dans le renforcement des liens au sein de la communauté d'affaires francophone. Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario

Le Club canadien de Toronto organise régulièrement des conférences et événements de réseautage pour la communauté francophone de la Ville Reine.

Ce réseau vient à son heure , a réagi le président de l'Assemblée francophone de l'Ontario (AFO). Par voie de communiqué, Carol Jolin a salué l'initiative qui, selon lui, aura à coup sûr des répercussions positives pour les entreprises et entrepreneurs francophones de l'Ontario et pour la province .

Le lancement du Réseau économique francophone est prévu pour le 31 mars 2021 au plus tard, note le communiqué du gouvernement.