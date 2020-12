Hommage unanime aux victimes de Polytechnique aux Communes

Il est de notre devoir de ne jamais oublier la nature misogyne de cet attentat antiféministe qui a frappé Montréal, le Québec et le pays tout entier au cœur de nos valeurs , a fait valoir le premier ministre Justin Trudeau.

Il a souligné ultérieurement que pour trop de Canadiens, la violence basée sur le genre s’est empirée pendant la pandémie , une situation inacceptable qui explique pourquoi son gouvernement a investi dans des ressources qui interviennent auprès des victimes.

Nous devons contrer la misogynie, la discrimination et la haine – partout – que ce soit en ligne, à l’école, dans les milieux de travail ou n’importe où ailleurs dans nos vies. Nous devons mettre fin à la violence et au racisme inacceptables que subissent les femmes et les filles autochtones.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada