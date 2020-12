Des nouveaux panneaux sèment la confusion à Sherbrooke

Alors que de nombreux automobilistes étaient habitués à suivre les panneaux les menant à la sortie King Ouest pour entrer à Sherbrooke, ils devront maintenant emprunter la sortie Coaticook/Cookshire-Eaton.

C’est le cas d’Annie Thibeault qui prend régulièrement cette sortie pour rejoindre la rue King. Cette semaine, elle a bien failli faire fausse route. Ça fait 30 ans que j'ai mon permis de conduire et que je passe là , lance-t-elle. C'est la sortie qui mène chez moi, donc je la prends très souvent. Ce qui était nouveau, c'est le panneau de signalisation qui, à mon avis, n'est pas clair.

Et elle n'est pas la seule à être tombée dans le panneau. Gisèle Beaulieu et son mari ont bien failli se faire avoir, eux aussi. Mon mari a mis son clignotant pour tourner et je lui ai dit [qu’on était] passé tout droit à la rue King , explique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Indiquer les villes les plus éloignées

Comme l’explique Nomba Danielle, porte-parole du ministère des Transports en Estrie, les panneaux doivent désormais indiquer ces nouvelles villes plus éloignées. Les panneaux ont été remplacés pour suivre les normes d’affichage qui sont en vigueur , a-t-elle souligné.

Ces normes indiquent notamment qu’au niveau des échangeurs qui permettent de passer d’une autoroute à une autre, les panneaux de signalisation doivent indiquer la destination d’une ville plus éloignée, quand cela est possible.

Auparavant, quand les panneaux King Ouest ont été installés au niveau de cet échangeur, l’autoroute s’arrêtait au niveau du boulevard de l’Université, donc la destination la plus proche était la rue King Ouest. Aujourd’hui l’autoroute a été prolongée de 13 km, donc elle s’est considérablement éloignée de la rue King Ouest , souligne-t-elle.

Nomba Danielle s’est dite surprise des plaintes de certains conducteurs.

Ça nous est parvenu que ça provoque de la confusion, ce qui nous étonne un peu, car le changement est fait dans le cadre du fait que l’autoroute 410 [...] a connu des changements, et ces changements imposent que la signalisation soit mise à jour , a-t-elle expliqué au micro de Par ici l’info.

La Ville de Sherbrooke veut trouver une solution

Du côté de la Ville de Sherbrooke, on tente de trouver une solution pour faire réapparaître la mention de la rue King Ouest sur ce panneau.

Pour moi, c'est la loi du gros bon sens qui s'applique dans le cas présent, alors c'est ce que je vais continuer à dire. Je suis directement en lien avec le bureau du ministre et du ministère pour trouver une solution , fait savoir Steve Lussier, le maire de Sherbrooke.

Qu'on rajoute Sherbrooke, pour nous c'est important. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Même son de cloche du côté de Destination Sherbrooke. Dans la tête d'un Gaspésien, d'une personne de Québec ou du Saguenay, la rue King est tellement importante. C'est tellement un ancrage fort. En plus, la majorité des hôtels sont ici, alors ce serait important qu'au moins, on puisse garder cet ancrage là , lance Amélie Boissonneau, coordonnatrice aux communications à Destination Sherbrooke.

Le ministère des Transports espère qu'une période d'adaptation suffira à dissiper la confusion chez les automobilistes. Au besoin, oui on pourrait prendre d'autres mesures. Est-ce que les prochaines mesures seraient l'ajout de King Ouest sur les panneaux? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire à ce moment-ci , indique-t-elle.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article