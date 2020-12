Restructuration à Radio Canada International

Le diffuseur public souhaite transformer son service international. Dans une annonce dévoilée jeudi matin, Radio-Canada indique que ce service, RCI  (Nouvelle fenêtre) , proposera maintenant des contenus en sept langues, plutôt que cinq, et que ses contenus seront plus intégrés aux deux plateformes d'information traditionnelles, soit Radio-Canada.ca et CBCNews.ca. Plusieurs postes permanents seront éliminés dans le cadre de cette réforme.

Les contenus en pendjabi et en tagalog viennent ainsi s'ajouter à ceux produits en français, en anglais, en espagnol, en arabe et en chinois, et qui sont autant destinés aux habitants de l'étranger qu'aux nouveaux arrivants au pays.

RCIRadio Canada International sera aussi accessible à partir des applications mobiles de Radio-Canada Info et CBC News. Les cinq applications qui existaient déjà pour RCIRadio Canada International , soit une par langue, seront supprimées.

À partir d'avril prochain, date de lancement des nouvelles activités de RCIRadio Canada International , ce service s'articulera autour de trois axes, soit la traduction et l'adaptation d'articles provenant des portails d'information en français et en anglais, la production d'un balado hebdomadaire dans chacune des langues, ainsi que la production de reportages sur le terrain en chinois, en arabe et en pendjabi.

Disparition de 16 postes

Cette transformation de RCIRadio Canada International entraîne la disparition de 16 postes à la Maison de Radio-Canada, à Montréal.

Il s'agit de 10 postes permanents, de trois postes contractuels non renouvelés et de trois départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, a indiqué dans un courriel Marc Pichette, premier directeur à la promotion et aux relations publiques de Radio-Canada.

Au total, RCIRadio Canada International comptera neuf employés dès avril 2021, soit cinq journalistes (pour les langues arabe, chinoise et espagnole), ainsi que deux reporters occupant de nouveaux postes pour les sections en pendjabi et en tagalog.

Il y a également création de trois postes de reporters de terrain pour les sections en chinois, en arabe et en pendjabi.

L'équipe sera aussi chapeautée par un rédacteur en chef, précise M. Pichette.