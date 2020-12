Les Titans d'Ottawa vont tenter d'implanter le baseball professionnel pour de bon

La nouvelle équipe professionnelle de baseball d’Ottawa se nommera finalement les Titans. La formation, qui s’alignera dans la Ligue Frontier, qui comprend notamment les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, fera ses débuts au printemps 2021.

L’organisation a organisé un concours pour trouver son nouveau nom et a reçu plus de 700 propositions de 1200 personnes.

Nous sommes fiers de nous identifier et de faire notre entrée dans le marché d’Ottawa , a mentionné par voie de communiqué le copropriétaire de l’équipe, Sam Katz.

Le copropriétaire des Titans d'Ottawa, Sam Katz, possède aussi les Goldeyes de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Sean Kavanagh (CBC)

Le nom d’Ottawa reflète la force de la capitale nationale et va rajeunir la présence d’Ottawa sur la scène du baseball professionnel. Sam Katz, copropriétaire des Titans d'Ottawa

Les Titans remplacent les Champions d’Ottawa qui ont été dissous dans les derniers mois.

Au cours des dernières années, de nombreuses équipes de baseball ont tenté de s’implanter dans la capitale avec plus ou moins de succès. Ottawa a connu les Lynx, les Rapidz et les Fat Cats.

Le stade de baseball des futurs Titans d'Ottawa, le parc Raymond Chabot Grant Thornton. Photo : Radio-Canada / Alain Jean-Mary

Il semble que les Titans était un choix populaire parmi le public de la capitale. Le club portera des couleurs noires, rouges et blanches, similaires au Rouge et Noir, aux 67 et aux Sénateurs d’Ottawa.

L’organisation souligne dans un communiqué que le logo d’un joueur qui se tient derrière le Parlement illustre l’histoire, la force et la fierté de la capitale nationale .

Les propriétaires des Titans d’Ottawa possèdent également les Goldeyes de Winnipeg et sont associés au Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) pour implanter le baseball dans la capitale pour de bon.