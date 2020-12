Opération antidrogue : 7 arrestations, de la drogue, des armes et des voitures saisies

L’Escouade régionale mixte a arrêté sept personnes de 28 à 37 ans de Saguenay et de la région de Montréal lors d’une opération antidrogue menée à travers la région au cours des derniers jours .

Des perquisitions ont été réalisées à 11 endroits, soit des résidences et 2 commerces. Les policiers ont aussi fouillé et saisi 11 véhicules.

Lors de l’opération nommée projet PRUDENT, l’Escouade régionale mixte a mis la main sur 8 kilos de cocaïne, 7500 comprimés de méthamphétamine et près de 700 comprimés de médicament sous ordonnance. Les policiers ont également saisi plus de 80 000 $ en devise canadienne, du matériel servant au trafic de stupéfiants, des armes et une trentaine de téléphones cellulaires.

Les policiers croient que les suspects, liés aux motards criminels, sont des acteurs importants d’un réseau d’approvisionnement et de distribution de stupéfiants dans la région.

Les suspects comparaîtront prochainement pour faire face à différentes accusations en matière de stupéfiants.