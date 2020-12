Noël en musique : nouveautés d’ici à glisser sous le sapin

Les artistes originaires de l’Outaouais et de l’est ontarien ont été nombreux à se laisser inspirer par la période des Fêtes. Et à offrir des nouveautés musicales juste à temps pour Noël.

Décembre étant officiellement arrivé, la région glisse tranquillement dans l’esprit des Fêtes. Quelques artistes y sont quant à eux plongés depuis belle lurette.

Qu’il s’agisse d’une première incursion ou d’un amour renouvelé pour cette musique de circonstance, elles et ils offrent leurs compilation ou pièce pour que le public puisse s’en envelopper devant le sapin illuminé.

«Chansons hivernales» de Pierre Lapointe. Photo : Radio-Canada

Chansons hivernales de Pierre Lapointe

Entièrement tricotée de compositions originales, la nouveauté de Pierre Lapointe est un rêve de longue date devenu réalité.

Il y a une chaleur qui se dégage des chansons du temps des Fêtes qui était extrêmement importante pour moi. On est allés chercher dans des sonorités qui existent depuis toujours, mais qui sont devenues classiques , explique l’artiste.

Il aura fallu 15 ans avant que le Gatinois d'origine se serve de sa plume pour chanter les Fêtes différemment, en abordant entre autres l’homosexualité et l’amour à distance. Pierre Lapointe a également puisé dans les sonorités des années 1950 à 1970, en plus de chanter en créole avec Mélissa Laveaux.

Veut, veut pas, en allant chercher ou en abordant des thèmes sous des angles jamais amenés, c'est sûr que j'ai posé des gestes plus inclusifs. Pierre Lapointe

Ce dernier ne cache d’ailleurs pas espérer que certaines de ses 11 pièces s’inscrivent à long terme dans le répertoire des classiques de Noël.

«Neige» de Geneviève Leclerc. Photo : Radio-Canada

Neige de Geneviève Leclerc

Sur ce mini-album de quatre chansons, l’interprète aux racines outaouaises a délaissé les ballades pour oser un son à la croisée entre la pop de Selena Gomez et la profondeur des paroles interprétées par Barbra Streisand. Elle signe également son premier texte, Blanc de neige.

Le blanc, ça efface un peu, ça uniformise tout, ça permet une nouvelle page, de nouvelles histoires et c’est ce que j’ai voulu exprimer Geneviève Leclerc

Le titre de l’album s'avère particulièrement significatif pour Geneviève Leclerc, qui a perdu son frère un jour de première neige.

«Noël à trois» de Manon Séguin et Christian Marc Gendron. Photo : Radio-Canada

Noël à trois de Manon Séguin et Christian Marc Gendron

La Franco-Ontarienne Manon Séguin et son conjoint Christian Marc Gendron ont fait paraître un opus à l’occasion de leurs premières « vraies » célébrations des Fêtes en compagnie de leur petite Kara, née en octobre 2019. Dès les premières notes, le gazouillis de leur fillette se mêle aux voix de ses parents.

On a besoin de sentir beaucoup d’espoir ces temps-ci, donc ça allait de soi dans les chansons qu’on a choisies. Manon Séguin

Parmi les 12 titres, les classiques comme Minuit, Chrétiens et Glory Alleluia côtoient trois compositions originales. Le couple a soigneusement ficelé les pièces dans un esprit festif où se mêlent les cuivres et le piano.

Cet album, je pense qu’il va faire beaucoup de bien. Il nous en a fait à nous autres, à toute l’équipe, et c’est ça qu’on envoie aux gens : on livre du bonheur , déclare Christian Marc Gendron.

«Noël tout autour» de Céleste Lévis. Photo : Radio-Canada

Noël tout autour de Céleste Lévis

L'auteure-compositrice-interprète chante Noël depuis l’enfance, dans sa communauté natale de Timmins, en Ontario. Elle a profité du confinement pour enregistrer des chansons qui lui ont fait du bien.

Je pense que les gens ont besoin de quelque chose de personnel, qu’on partage chaque année. Céleste Lévis

Je suis très fière de dire que je crois que ce sont les meilleures voix que j'ai faites depuis le début de ma carrière , affirme-t-elle. Le temps qu'on a eu en pandémie, ça nous a permis d'essayer des choses, de réessayer d'autres mélodies.

Céleste Lévis a misé sur la mélancolie pour cet album bilingue de 11 titres.

Mélissa Ouimet, Geneviève Roberge-Bouchard et Alain Barbeau, ainsi que Laurence Nerbonne. Photo : Radio-Canada

Cadeaux en prime!

Dernièrement, la Franco-Ontarienne Mélissa Ouimet a elle aussi fait cadeau d’une première chanson inspirée par ce temps de l’année qu’elle affectionne tant : Noël dans la tête est une création de son conjoint, l'auteur-compositeur-interprète Bruno Labrie.

De son côté, la native de Gatineau Laurence Nerbonne chante et signe la réalisation de C’est Noël (Naughty Christmas) dans laquelle grelots et clochettes se joignent à une signature coquine et festive.

Le duo formé par Geneviève et Alain a décidé de lui aussi proposer une nouveauté. De la guitare pour Noël porte bien son titre : Alain Barbeau pince les cordes en hommage à ses idoles Chet Atkins et Patrick Norman, accompagné par la douce voix de sa compagne Geneviève Roberge-Bouchard.

Dans un tout autre registre, l’artiste franco-ontarienne Reney Ray a décidé de célébrer la période des Fêtes en misant sur l’humour et la dérision. Avec F*ck Noël c’tannée, pièce réalisée par Ricky Paquette, l’auteure-compositrice-interprète n’y va pas par quatre chemins pour partager ses états d’âme et frustrations quant aux effets de la pandémie sur nos vies en 2020.