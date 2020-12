Le congé des fêtes ne sera pas prolongé dans les écoles du N.-B.

Le calendrier des vacances du temps des fêtes ne sera pas prolongé dans les écoles du Nouveau-Brunswick, confirme le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

Dans un courriel destiné au District scolaire francophone Sud, dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie, le ministère soutient avoir pris cette décision après avoir consulté la santé publique.

À la suite de plusieurs rencontres avec le personnel de la santé publique dans le but d’analyser les impacts probables de changer le calendrier, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’y a pas d’avantages évidents de faire rentrer les élèves plus tard en janvier , peut-on lire dans le courriel.

Ainsi, la période de vacances des fêtes reste inchangée. Elle aura lieu du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement.

Récemment, les enseignants du Nouveau-Brunswick affirmaient être à bout de souffle en raison de la charge de travail qui accompagne la pandémie.

Trois mois après la rentrée, des enseignantes ont avancé ressentir une fatigue de fin d'année scolaire. Pour diminuer l'essoufflement, ils demandent plus de temps, sans les élèves, pour la préparation et la collaboration entre collègues.

Plus tôt aujourd'hui, à La matinale, une éducatrice en garderie lançait un cri du cœur. Dans une lettre, elle a imploré le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, de ne pas prolonger le congé des fêtes. Une plus longue absence des élèves dans les écoles aurait été synonyme de plus de travail pour les éducatrices en garderies.

Les éducatrices soutiennent avoir besoin d'un repos. Selon Charlene Jaillet, éducatrice à Moncton, les travailleurs de la petite enfance sont finies .

Plus de détails à venir