COVID-19 : 1824 nouveaux cas et 14 morts en Ontario

La région de Peel (+592 cas) et Toronto (+396 cas) demeurent les zones qui recensent le plus de nouvelles infections, jeudi.

Parmi les autres régions les plus touchées :

York : +187 cas

Middlesex-London : +127 cas*

Waterloo : +87 cas

Halton : +68 cas

Windsor-Essex : +62 cas

Durham : +57 cas

Hamilton : +56 cas

Ottawa : +41 cas

*La province précise que le nombre de cas de COVID-19 confirmés, jeudi, par le bureau de santé publique de Middlesex-London est anormalement élevé, parce qu'il reflète des données qui n'avaient pas été comptabilisées au cours des trois derniers jours à cause d'une erreur.

Le nombre total de cas dans la province, jeudi, est aussi plus élevé qu'il ne devrait l'être, en raison de cette situation.

Au total, 121 746 cas de coronavirus ont été recensés en Ontario depuis le début de la pandémie.

La moyenne de nouveaux cas par jour au cours de la dernière semaine est de 1769.

Malgré 1541 nouvelles guérisons, jeudi, le nombre de cas actifs augmente à 14 795.

Hausse des hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations se chiffre à 666 (+10), jeudi.

Il y a 107 patients sous respirateur (+1) et 195 malades aux soins intensifs (+12), selon la santé publique.

Des données plus récentes de l'Association des hôpitaux font état de 203 patients aux soins intensifs à cause de la COVID-19. Toutes les régions sauf le Nord de l'Ontario ont plus de cas , indique le président de l'Association, Anthony Dale.

Ce dernier avait prévenu lorsque l'Ontario a franchi le cap des 150 patients aux soins intensifs que les hôpitaux pourraient devoir reporter certaines chirurgies non urgentes.

La santé publique déplore 14 décès de plus, jeudi, portant le bilan depuis le début de la pandémie à 3712.

122 cas de plus dans les écoles

Il y a 122 infections de plus en milieu scolaire, jeudi.

Près de 80 % de ces cas touchent des élèves.

Au total, 755 écoles ont actuellement un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 15,6 % des écoles de la province.

Cinq écoles sont présentement fermées, en raison d'une éclosion.

Hausse du dépistage

Près de 52 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

L'Ontario surpasse ainsi son objectif de 50 000 tests par jour, après plusieurs journées sous cette barre.

Le taux de positivité des tests est de 4,4 %, jeudi.