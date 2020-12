Le réseau mobile maintenant présent dans tout le métro de Montréal

Le projet, initié en 2013, a été complété dans les temps prévus et sans dépassement de coût, a annoncé la STM dans un communiqué.

Le déploiement du réseau mobile agrémente grandement l’expérience de déplacement de nos clients et nous permet aussi de mieux communiquer avec eux. C’est véritablement un jour important pour le métro de Montréal aujourd’hui! Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM

Ce réseau, complété avec le branchement des stations Jolicoeur, Monk et Angrignon, est présenté comme le plus important réseau numérique intérieur au Canada et le plus long réseau sans-fil sous-terrain au pays .

Les tunnels du métro une une longueur cumulée de 71 km.

La STM a notamment dû poser des câbles dans les tunnels sans interrompre le service. Photo : STM/Julien Perron-Gagné

Il s'agit d'un projet de près de 50 millions de dollars mené en collaboration avec les géants des télécommunications Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron, qui ont assumé les coûts à parts égales.

La STM affirme que son réseau permet d'offrir, dans l'ensemble du métro, des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 275Mb/s, comparables à celles qu’on retrouve dans le confort de nos foyers.

Les travaux, consistant surtout à installer des câbles et des antennes et à aménager des locaux, ont pu être réalisés sans perturber le transit.