La Ville annule plus de 500 000 $ en créances impayées

La Ville de Québec a annulé pour plus de 500 000 dollars en créances impayées à la cour municipale cette année, de loin la plus importante somme depuis l'instauration, en 2015, de sa politique de gestion en la matière. En vertu de certaines modifications récemment adoptées, encore plus de dossiers seront admissibles à une fermeture dès l'an prochain.