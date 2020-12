Un sondage révèle qu'un répondant canadien sur quatre vit du stress financier

Chez les répondants canadiens de moins de 55 ans, ce nombre grimpe à un sur trois.

Les résultats du sondage figurent dans le rapport 2020 de la société sans but lucratif Credit Counseling Society.

Les gens étaient mal préparés à la pandémie et n'avaient simplement pas les fonds d’urgence nécessaires pour traverser la tempête , soutient le directeur de la société, Scott Hannah.

Les Britanno-Colombiens et les Albertains sont particulièrement inquiets des facteurs économiques imprévisibles, comme la pandémie de la COVID-19 ou encore un ralentissement du marché du logement.

Il est difficile de planifier en ces temps incertains. Scott Hannah, directeur, Credit Counseling Society

L’incertitude entourant la pandémie a entraîné une réduction des dépenses non essentielles chez plusieurs consommateurs, affirme M. Hannah. Certaines familles sont passées de deux à une seule voiture, observe-t-il.

Un répondant sur six de l'Alberta et de la Colombie-Britannique dit que la réduction des dépenses non essentielles est devenue « plus importante » depuis le début de la pandémie, contre 53% pour l'ensemble des Canadiens sondés.

Un moment opportun

Ne pas avoir à se déplacer pour se rendre au travail ou de ne pas avoir à payer pour la garderie a eu son côté positif.

Pour beaucoup de gens, alors que leur revenu brut a baissé, leur revenu disponible a augmenté et ils ont en fait économisé , note M. Hannah.

Il croit qu’il s’agit peut-être d’un moment opportun pour prendre le contrôle de sa situation financière, surtout si l'aide gouvernementale offre une marge de manœuvre pour s'attaquer à ses dettes.

L'argent est toujours un sujet tabou, selon lui, mais les gens n'ont pas à souffrir en silence et devraient consulter un professionnel pour les aider, conclut-il.