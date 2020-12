L'Association des enseignants déçue de l’apprentissage à distance après les Fêtes

Le ministre de l’Éducation du Manitoba, Kelvin Goertzen, a annoncé que les élèves suivront les cours à distance du 4 au 15 janvier.

Des options d'enseignement à distance seront aussi proposées pour les élèves de la maternelle à la 6e année, si les parents le désirent.

Comprendre pourquoi ils ont pris cette décision est une tâche difficile , affirme le président de la MTSSociété des enseignants manitobains qui représente 16 000 enseignants et enseignantes dans les écoles publiques, James Bedford.

Selon le président de MTS, James Bedford, les enseignants de la maternelle à la 6e année passeront la majorité de leur congé des Fêtes à planifier les premières semaines du mois de janvier. (photo: 2019) Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Selon la MTSSociété des enseignants manitobains , les enseignants y voient un message contradictoire.

Les écoles ne sont pas un endroit sécuritaire [pour les élèves] de la 7e à la 12e année, mais [pour les élèves] de la maternelle à la 6e année, c’est sécuritaire?

C’est sécuritaire pour tous ou ça ne l’est pas. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. James Bedford, président de la MTS

La province justifie sa décision en affirmant que les élèves plus vieux ont tendance à avoir plus de contacts. Ils ont donc plus de chance de transmettre la COVID-19. Les élèves plus vieux sont aussi décrits par le ministère de l’Éducation comme des élèves préférant l’apprentissage à distance.

Les enseignants sont fâchés, ils voient un gouvernement qui ne comprend pas la réalité des écoles , affirme James Bedford.

Il indique que les enseignants de la maternelle à la 6e année passeront la majorité de leur congé des Fêtes à planifier les premières semaines du mois de janvier.

La MTSSociété des enseignants manitobains propose un apprentissage à distance pour tous les élèves, pendant tout le mois de janvier.

Avec les informations de Nicholas Frew