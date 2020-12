Ottawa vendra son édifice du centre-ville de Rimouski

Services publics et Approvisionnement Canada a déclaré excédentaire cet immeuble construit au début des années 50. Il abrite notamment des employés de Transports Canada et de l'Agence du revenu du Canada.

Le gouvernement fédéral procède donc actuellement aux préparatifs en vue de la vente. Techniquement, il n'est pas improbable qu'un autre ministère manifeste son intérêt, même si actuellement, rien n'indique que ce sera le cas.

L'immeuble, situé au centre-ville, sera offert en priorité aux ministères fédéraux, aux sociétés d'État mandataires et aux gouvernements provinciaux et municipaux pour des fins publiques , a précisé par courriel Sonia Tenlgelsen, porte-parole de Service public et Approvisionnement Canada.

Si aucune de ces entités ne manifeste de l'intérêt pour acquérir la propriété, celle-ci sera offerte sur le marché. La propriété est évaluée à 2,8 millions de dollars.

Le 180, avenue de la Cathédrale est désigné édifice fédéral patrimonial.