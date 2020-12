Éclosion de COVID-19 à la prison de Percé

Selon le bilan du gouvernement du Québec, 4 personnes incarcérées ont reçu un résultat positif sur les 83 qui ont subi un test de dépistage.

Il y a également deux cas actifs chez les employés et deux autres sont considérés comme étant rétablis.

Rappelons que l'établissement de Percé et celui de Rimouski ont été appelés à prendre en charge les personnes condamnées ou envoyées en détention préventive après la multiplication des infections au centre de détention de New Carlisle, où un nouveau cas a été répertorié dans le bilan de mercredi. Cinq personnes incarcérées et trois employés sont toujours atteints de la COVID-19 à la prison de New Carlisle.

Il n'y a aucun cas actif au centre de détention de Rimouski, selon les plus récentes données gouvernementales.