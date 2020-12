Inondations en Gaspésie : une quarantaine de maisons encore isolées

Si le pire semble être passé, une quarantaine de résidences sont toujours isolées par les eaux et plusieurs routes demeurent fermées en Gaspésie en raison des inondations survenues depuis la nuit de mardi à mercredi .

Jeudi matin, 41 résidences sont toujours isolées par les eaux, principalement à Cascapédia–Saint-Jules et New Richmond, et 19 d'entre elles sont inondées.

De plus, 11 commerces et industries sont touchés.

Mercredi soir, huit personnes évacuées n'avaient toujours pas réintégré leur domicile en raison des inondations.

La rivière Petite Cascapédia est sortie de son lit mercredi matin, débordant sur le boulevard Perron, à New Richmond. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La directrice régionale de la sécurité civile, Janique Lebrun, précise que toutes les personnes évacuées qui avaient besoin d'hébergement ont été reçues à l'hôtel plutôt qu'en centre communautaire, afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Routes fermées

La route 299 est toujours fermée dans les deux directions, de New Richmond jusqu'au kilomètre 60. Mercredi, un pont y a cédé sous la force de la crue de la rivière Cascapédia.

À New Richmond, la route 132 demeure également fermée dans les deux directions entre le chemin Cyr et le boulevard Perron Est.

Le maire de New Richmond, Éric Dubé, explique que l'eau s'est presque entièrement retirée de la route, mais qu'il reste de nombreux débris à nettoyer. Le ministère des Transports viennent inspecter les structures pour s'assurer de leur sécurité , ajoute-t-il.

Il va y avoir une opération nettoyage pour permettre de rouvrir la 132. On a bon espoir que ça se fasse dans le courant de l'avant midi. Éric Dubé, maire de New Richmond

Par ailleurs, la situation demeure difficile dans le Territoire non organisé (TNO) au nord de New Richmond.

On a encore des gens enclavés sur le TNO en haut de Saint-Edgar. On va devoir attendre que l'eau se retire carrément, parce qu'on est pas capable d'aller inspecter les infrastructures , explique M. Dubé.

Sur le chemin de Saint-Edgar, la rivière coule encore dans les fossés et elle a mangé les accotements sur près de trois pieds de creux, alors on sait qu'on va avoir des réparations à faire , ajoute le maire.

Un pont en réparation sur la route 299 a cédé sous la pression de l'eau. Photo : Radio-Canada

À Bonaventure, la route de la Rivière est fermée dans les deux directions entre le chemin Thivierge et le chemin Athanase-Arsenault.

Près de Murdochville, la route du Lac Sainte-Anne demeure aussi fermée dans les deux directions entre la route 299 et la route 198.

Au total, 24 routes de la péninsule ont été touchées par les inondations.

Rivières sous surveillance

Jeudi matin, quatre rivières sont toujours en situation d'inondation, soit la rivière Bonaventure, la rivière Cascapédia, la rivière Nouvelle et la rivière York.

La rivière Petite Cascapédia demeure également sous surveillance.

Toutes ces rivières présentent des niveaux d'eau à la baisse.

Ça a bien été cette nuit. Dans les principales rivières, le débit d'eau a beaucoup diminué, pour certaines ça a même baissé de moitié , constate Mme Lebrun.

Elle ajoute qu'elle prévoit consulter les Municipalités touchées au courant de la journée afin de discuter des éventuels besoins d'aide financière.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque et d'Isabelle Larose