Un tête-à-tête avec David St-Jacques à la Maison des jeunes de La Sarre

Dans le cadre de la campagne Astronautes juniors de l'Agence spatiale canadienne, la Maison des jeunes a remporté l'une des deux seules visites d'un astronaute à travers le Québec.

Valérie Larochelle, animatrice à la Maison des jeunes et responsable de l’activité, explique que les jeunes ont tout de suite été enthousiastes lorsque le projet leur a été présenté.

C’est un courriel que j’ai vu passer de l’Agence spatiale canadienne qui présentait le programme Astronautes juniors. On a une gang d'adolescents vraiment allumés ici et je me suis dit, il me semble que c’est quelque chose qui les intéressait. Donc on leur en a parlé, et ils ont choisi de faire l’expérience de l'atterrisseur lunaire. On a envoyé une vidéo, une preuve qu’on l’avait faite, et suite à ça, on a reçu un courriel nous disant qu’on avait gagné , raconte Mme Larochelle.

Il fallait faire un genre d'atterrisseur lunaire avec un œuf, et il ne fallait pas que l'œuf se casse à l'atterrissage. On avait du matériel comme du papier et des pailles. Il fallait le lancer de 1 mètre, ensuite de 2 mètres, puis de 3 mètres. Ça a fonctionné, et on était vraiment contents , exprime Maël Savard, participant au projet.

L'astronaute David Saint-Jacques a passé au total 204 jours dans l’espace. (archives) Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Une rencontre par visioconférence

Devant initialement avoir lieu en personne, la rencontre a finalement dû être tenue par visioconférence, en raison de la pandémie.

On avait hâte. Au début, c’était supposé être une rencontre en personne, mais avec la pandémie, c’est devenu un zoom. C’est sûr que c’est un peu décevant de savoir qu’on aurait pu le rencontrer en vrai, mais c’était le fun quand même , affirme Mirko Casséus.

Invité à répondre aux questions des jeunes, David St-Jacques s'est montré très généreux.

Souhaitant connaître le chemin à emprunter afin de devenir astronaute, Maxim Chrétien s'est réjoui de la réponse offerte par M. Saint-Jacques.

C’est le fun de savoir que l’on peut être n’importe qui avant de devenir astronaute. Il ne faut pas nécessairement avoir planifié d’y être. Lui était médecin, il y a des gens qui étaient professeurs, ou toutes sortes d’autres métiers , constate-t-il.

David Saint-Jacques devait rencontrer en personnes les adolescents de la Maison des jeunes de La Sarre, mais la pandémie a forcé les organisateurs à s'adapter. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Valérie Larochelle s’estime très chanceuse que David St-Jacques ait été l'astronaute désigné pour participer à cette activité spéciale. On était vraiment enchantés de cette occasion-là qu’on avait, du fin fond de La Sarre, de l’autre côté du parc La Vérendrye, d’avoir un astronaute qui vienne nous parler. Pas n’importe lequel, David St-Jacques est passionné, il a un message à transmettre. Avec les ados et les enfants, il est fabuleux , considère-t-elle.

Pour Valérie Larochelle, voir les jeunes combattre la nervosité pour aller formuler les questions qu’ils avaient préparées à David St-Jacques valait tous les efforts investis dans le projet.